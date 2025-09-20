Pellegrini realza a Lo Celso: «Un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada»

Satisfecho con la imagen y, sobre todo, con los tres puntos que sumó el Betis compareció Manuel Pellegrini, que aprovechó el buen partido de su equipo para elevar la figura de jugadores como Giovani Lo Celso y Ez Abde. «Un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada», dijo el técnico sobre el futbolista argentino, quien en su último encuentro en la Cartuja escuchó los murmullos de la grada.

«Son tres puntos que necesitábamos en casa muy contento también por la actuación del equipo. Hicimos un segundo tiempo muy competo en todos los aspectos, ofensivo y defensivo. Un primer tiempo donde los primeros 20 o 25 minutos lo hicimos muy bien. Desgraciadamente, cometimos ese error que metió un poco a la Real Sociedad en el partido. Quizás estuvimos esos últimos minutos del primer tiempo un poco más flojos, pero es imposible que un equipo mantenga siempre el mismo nivel durante los 90 minutos», comenzó Pellegrini como balance del partido.

«Lo de Gio, la última vez que salió acá, un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada, y la hinchada se equivoca poco. Hemos hablado mucho con él. Tiene muchísima calidad, pero también tiene que transmitirla con el esfuerzo. Creo que lo entendió claramente. Hizo un partidazo completo; con balón y sin balón. No vamos a pretender que Gio Lo Celso sea socio de Amrabat o Marc Roca, jugadores de ida y vuelta, pero creo que físicamente debe dar más de lo que estaba dando. La hinchada se lo hizo sentir, pero lo más importante es que lo captó y lo entendió. Hoy hizo un partidazo», resaltó Pellegrini sobre Lo Celso, antes de elogiar también la actuación de Abde: «Me alegro mucho por él. Viene de una lesión larguísima, desde el último partido de la Conference. Ya fue muy desequilibrante y su salida le hizo al Chelsea crecer. Es un jugador de gran potencial y creo que aún tiene muchísimo más para desarrollarlo».

Aunque el balance del partido fue positivo para el Betis, Pellegrini también hizo hincapié en esos errores en los peores momentos. «Son desconcentraciones. Son salidas por el medio, que son peligrosas. Lo hemo hablado muchas veces. Luego, en la tensión, el jugador toma decisiones según el momento. Esos mismos errores hay que saber superarlos; una vez que se comete, que el error no te lleve a seguir cometiendo más. Si pudiéramos evitar esas salidas, estaríamos todos más tranquilos», indicó el chileno, que agradeció el apoyo de la grada, que incluso coreó su nombre: «Me siento absolutamente comprometido con una hinchada que me ha dado cinco años maravillosos. No soy una persona de tratar de ser primera figura, pero me emociona y lo agradezco mucho. Intentamos, a través del juego del equipo, devolverle ese cariño. ¿La renovación? No es un tema que quiera seguir tratando, no quiero estar como primera figura a ver si renovamos o no renovamos. Lo importante es que el equipo siga ganando. Ya veremos más adelante los plazos de unos y de otros, a ver qué se va a hacer».

