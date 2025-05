Pellegrini: «Quizás el hecho de estar ilusionándonos con la Champions disminuyó el logro de conseguir la Europa League cuatro fechas antes»

Rueda de prensa de Pellegrini previa al fútbol que aguarda Vallecas: Rayo y Betis se verán las caras este jueves por la tarde y el entrenador chileno ha dado pistas acerca del momento que vive el conjunto heliopolitano y el estado de las cuatro bajas consabidas a las que se ha unido temporalmente Fran Vieites por una microrrotura muscular de la que depende para actuar en la final de la Conference. Sobre si llegará el gallego, Pellegrini advertía que «lo de Fran es menor en todo caso que la que tuvo Bellerín, veremos si puede estar o si no logra alcanzar el objetivo de llegar a ese partido», aludía. «Sólo pensamos en el Rayo, mañana jugará Adrián; intentaremos llegar lejos en liga y en el otro partido veremos qué es lo mejor», especificaba.

«Espero un entrenamiento muy difícil, el Rayo viene de ganar sus dos últimos partidos, es un campo bastante pequeño, más angosto y menos largo que los normales. Es un equipo que se dedica a jugar al fútbol», manifestaba Pellegrini. «Creo que la palabra no es soñar, pero sí intentar clasificar para la Champions si la matemática lo da. Obviamente el Villarreal ganó en el último minuto y nosotros no pudimos, estamos a tres puntos así que en el fútbol no hay dar nunca nada por perdido mientras los números calcen. Mientras podamos los seguiremos intentando», deslizaba el técnico verdiblanco en una de sus primeras intervenciones en la ciudad deportiva.

Cuestionado en sala de prensa por el estado anímico del grupo, Pellegrini argüía que el buen estado no sólo se ciñe a ese apartado, sino también al físico: «Hemos recuperado un poco en relación al último partido: entre Florencia y Osasuna no tuvimos el más mínimo descanso. La prueba es que la Fiorentina que jugó 120 minutos perdió contra un rival de la parte baja de la tabla y perdió la posibilidad de clasificar a Europa. En estos días estamos centrados en tener un buen papel, un buen rendimiento y sumar tres puntos más», aseguraba.

Es importante el apoyo de la afición en lo que lleva de curso el Betis y así lo expresa su técnico: «Quizás el hecho de estar ilusionándonos con la Champions disminuyó un poco el logro de conseguir la (clasificación de la) Europa League cuatro fechas antes. Pero es la tónica que le hemos querido dar a este grupo de no ser conformistas. El público captó que lo hemos dado todo e intentaremos ganar los tres partidos para dar un segundo salto en LaLiga. Hay un objetivo ya que está conseguido, que es clasificar para Europa el próximo año; y nos falta el segundo objetivo que es el de ganar la Conference», apuntaba. Confirmaba eso sí la convocatoria Pellegrini de Ángel Ortiz como novedad de la lista en detrimento de Bellerín, quien ya no volverá en lo que resta de curso, como informó ABC.

Sobre Breslavia: «Me gustaría estar acompañado por la mayor cantidad de béticos posibles»

Tuvo una reflexión el técnico bético sobre las lesiones y no expresó temor alguno a que Adrián pudiese tener alguna dolencia en estos encuentros que dejara comprometida la portería verdiblanca: «Creo que las lesiones han sido más a comienzos de temporada que a estas alturas. La inmensa cantidad de partidos que hemos jugado respecto a Villarreal y otros equipos que están en la lucha... creo que las lesiones dependen de varios factores. Es importante como técnico tener un rendimiento de los jugadores para equivocarnos lo menos posible en las alineaciones», agregaba.

En otro orden de cosas, Pellegrini sostenía que su deseo era que el estadio de Breslavia tuviera un reparto mayor de entradas en esa final ante el Chelsea: «Me gustaría estar acompañado por la mayor cantidad de béticos posibles. Pero no puedo dar una opinión sobre algo que no sé. La UEFA tendrá un motivo para decidir dónde jugar esta final. Nos tocó Polonia y lo importante es tener la misma cantidad de gente que el Chelsea». Valoró bajo su juicio Pellegrini que la similar regularidad de las temporadas ha contribuido en el crecimiento paulatino del equipo, cuyo auge se ve ahora: «Todas las temporadas han sido muy parejas en rendimiento, resultados y logros», apostilló, opinando igualmente del cambio de cromos en el banquillo del Real Madrid. «Ancelotti es el único que ha entrenado en las cinco ligas y las ha ganado. Todo lo que él ha hecho se merece una gran despedida y tiene un desafío muy grande como es Brasil», deslizaba.