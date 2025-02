Pellegrini: «Seré el quinto o sexto técnico de la historia con más partidos, pero no me siento una leyenda»

Cuando llega con una sonrisa a la enorme sala del consejo de la ciudad deportiva Luis del Sol cae un chaparrón intenso sobre Sevilla. Bromea sobre el tiempo y Mánchester y se sienta para responder con su calma habitual a todo tipo de cuestiones. Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (Santiago, Chile, 1953) es el entrenador del Betis desde 2020 y uno de los técnicos más reputados del panorama internacional. Su trayectoria, los retos que tiene ante sí, la valoración hacia su figura que tiene la afición del Betis y cómo ha ido evolucionando en el conocimiento de la gestión de un vestuario desde sus inicios como entrenador componen la primera parte de una extensa charla con ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com.

—¿Es usted una leyenda del fútbol?

—No, no me siento una leyenda. Estoy muy orgulloso de mi carrera porque no es fácil estar 25 años seguidos trabajando fuera de mi país, y con logros más o menos importantes. Cuando tomé la decisión de dejar la ingeniería por el fútbol no me hubiera imaginado haber llegado hasta este nivel. Debo estar entre los seis o siete técnicos que más partidos dirigieron en la historia. Pero no me siento una leyenda ni mucho menos.

—Para usted, ¿dónde están los retos?

—Desde que comencé ha sido siempre de tener una exigencia personal de hacerlo mejor de lo que uno lo ha hecho. Uno podrá estar muy conforme con la carrera que se ha hecho atrás, pero pierde dos partidos y empiezan los cuestionamientos, sobre echarlo, de que está muy viejo… Entonces esa exigencia personal la tuve siempre desde chico en todo lo que hice. Está dentro de mi ADN y fue para mí una de las cosas que cambió mi carrera. Dejé la ingeniería y empecé en el fútbol cuando tenía 33 años. Ya había sido jugador profesional quince años. Conocí a un técnico que me hizo dedicarme al fútbol, Fernando Riera. Hice los cursos en Europa y en todas partes. Terminé mis diez años en Chile y yo no estaba contento con mi carrera. No fue malo, pero tampoco había sido bueno. Esa exigencia me hizo reinventarme y estudiar muchísimo más para poder dar el segundo salto. Eso intenté hacer entre el periodo de 1997 a 1999, que fue donde me fui de Chile a Ecuador y ya no he vuelto más.

—¿Hay en el fútbol algo que aún le pueda sorprender?

—Es difícil. Riera tenía dos frases que aprendí estando con él. Una es que en esta actividad del fútbol uno pasa de bestial a bestia en dos partidos, y otra es que esta es la actividad en la que te contratan por bueno y te echan por malo. Porque van, te van a buscar y te contratan y a los seis meses eres malo y te echan. Entonces, sorprender, no.

—¿Hacia dónde va el fútbol?

—En todos los aspectos hay cambios, y el fútbol no va a ser menos. La preparación es distinta, la televisión, las redes sociales han ido cambiando un montón de cosas... Lo más preocupante es captar lo que produce el fútbol en la sociedad. Por eso se pagan esos millones, se ven los estadios llenos… No veo que haya esa conciencia de dar un espectáculo. Hay partidos buenos pero tenemos una responsabilidad de dar espectáculo. Sabemos que para el hincha el mejor espectáculo es ganar, no queda duda. Pero hay maneras y maneras de ganar. He tenido la fortuna de estar en seis países distintos y la diferencia especialmente fue Inglaterra. Eso de respetar la gente que está sentada, de no simular, de no hacer perder tiempo permanentemente, de cortar jugadas… Es por ahí por donde tenemos que tratar de mejorar para atraer más a la gente, para que siga disfrutando dentro de un espectáculo que produce mucha pasión pero que también tiene que producir alegría. No hay ningún hincha que se vaya contento diciendo qué bien jugamos pero perdimos. Hay maneras y maneras de ganar, maneras de enfrentar retos. Hay simulaciones, hay deslealtades. El arbitraje es muy difícil, se lo complican aún más. El VAR la sido una ayuda tremenda para los árbitros, no se equivoca nunca, siempre quien se equivoca es el árbitro, pero ahora tiene una posibilidad de ir a revisarlo. Ojalá que protejamos más el espectáculo.

—¿La posibilidad de marcharse a Arabia está cerrada definitivamente?

—Es muy difícil adivinar el futuro, así que seguimos centrados en el presente y muy contento.

—Si en su etapa en el Málaga le pusieron su nombre a una rotonda, ¿qué harán aquí en el Betis?

—Lo de Málaga fue algo muy especial. Por suerte, dentro de esta carrera, además de las estadísticas, he tenido la fortuna de tener una relación importante con la hinchada. Me pasó en San Lorenzo, que ha sido el mejor de la historia. Con Villarreal, Betis, Málaga, o el mismo Real Madrid, que tuve una campaña bastante distorsionada realmente con lo que fue la Liga. Más que vanagloriarme, uno debe entregar algo a un grupo que refleja ese equipo con una hinchada que le gusta, por eso digo es tan importante cuidar el espectáculo y creo que en todos esos equipos la gente ha disfrutado de la manera cómo ha ha ganado y por algo ha sido la mejor campaña en esos equipos, así que eso me llena mucho más de orgullo que los números porque éstos van variando en cuanto se pierde ya no se aceptan.

—La grada tiene claro que le valora, ¿escuchó contra el Granada los cánticos?

—Por supuesto que los escucho y me llena de orgullo y de alegría. No me gusta ser la primera figura porque los jugadores lo son, son los que deciden los partidos, los que meten la pelota dentro o fuera, los que aciertan o se equivocan y son ellos los que deben llevarse siempre el griterío y el apoyo de la gente. Ha sido un club más en el que la gente se ha sentido identificada con el juego y con los resultados, por supuesto, y esa misma exigencia de más resultados haberla propiciado yo mismo y verla reflejada en el campo. A veces se puede considerar injusto pero mientras más nos exijan, mejor porque siempre me exigí más y todo sin frustrarse, sin salir de la realidad.

—Comentaba al principio de la entrevista que no estaba contento con sus primeros diez años como entrenador, después de la experiencia que tiene, ¿está más satisfecho?

—Digo que no estaba contento porque tenía un carácter muy especial, muy mal carácter, muy exigente y todo el mundo no se le puede exigir de la misma manera. Me faltaron en esos diez años más conducción de gestión del grupo. Me hice una autocrítica de por dónde podía mejorar. Me faltaba ese conocimiento del liderazgo. Por eso me llena de orgullo como San Lorenzo, como el Málaga y como el Betis, con tantos problemas económicos y hemos sabido conducir a esos equipos a los logros. Si me preguntan ahora, el 90% el éxito del técnico está en la conducción del grupo. Si me preguntan ahora, estoy orgulloso de trabajar 25 años seguidos fuera de mi país sin parar y orgulloso de haber conseguido el mejor rendimiento con cada equipo y la capacidad de entrega que consigo de los jugadores.