Pellegrini: «Me quedo con la sensación de haber querido ganar desde el primer minuto»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, valoró el encuentro que su equipo empató en el Coliseum ante el Getafe de José Bordalás (1-1) en el choque correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports 23-24. El técnico verdiblanco ha comentado en la sala de prensa que «hicimos un buen partido, salimos a buscar el partido desde el primer minuto. Tuvimos el gol temprano, pero nos empataron tras un buen cabezazo de Borja. Tuvimos aproximaciones más claras que no supimos concretar. En la última jugada del partido también tuvimos el gol. En términos generales, el equipo hizo un buen partido».

Continuaba analizando el chileno y argumentaba que «sabíamos a dónde veníamos, que el Getafe juega al límite del reglamento. Hubo seis o siete manotazos en la cara para parar las contras. El equipo estuvo bien en no caer en provocaciones. A pesar de eso tuvimos dos amarillas en la primera parte que nos condicionaron. Me quedo con la sensación de haber querido ganar desde el primer minuto y eso me deja muy conforme».

Preguntado por algún rendimiento individual, como por ejemplo el nuevo buen partido de Isco, Pellegrini dijo que «más que rendimiento individual, me interesa el colectivo. Hicimos un muy buen partido. Buscamos los tres puntos ante un equipo que venía de hacer bastantes goles y apenas nos hicieron oportunidades».

Por último, haciendo un balance de estos partidos en los que el Betis no está pudiendo conseguir la victoria ante rivales que luchan por mantener la categoría y están llevando a su equipo a perder el tren de Europa, el entrenador bético advirtió que «de los últimos partidos, ganamos tres y empatamos cuatro, tres empates fuera donde no es fácil ganar. Hemos tenido mayor merecimiento de haber estado más acertados. Nos gustaría ganar siempre, tratamos de jugar de tú a tú ante todos los rivales. No me parece que sea una mala campaña, vamos por el camino correcto. Cuando no puedes ganar, al menos no perder», finalizó.