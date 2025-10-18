Pellegrini: «Fuimos los protagonistas del partido y superiores al Villarreal»

La manera de conseguir el empate y el momento de firmarlo, justo cuando el partido languidecía, justificaban la felicidad en el Betis y también la de su entrenador, Manuel Pellegrini, para quien su equipo fue superior al Villarreal. Este resumen del choque realizaba ... el Ingeniero. «Punto más que merecido. En la primera parte tuvimos ocasiones para haber convertido y una pérdida de balón nos costó el 1-0. Pudieron manejar entonces el partido esperando atrás, están dotados técnicamente para ello, y se pusieron 2-0, pero el equipo insistió, estaba haciendo bien las cosas y podíamos empatar a través del juego. Lo logramos concretando las ocasiones de Antony y quedé muy contento por la manera y el momento en que se logró. Más contento aún por el juego del equipo, fuimos los protagonistas del partido», consideró. La puntería ante la meta rival fue la gran diferencia entre el primer y el segundo tiempo, convino Pellegrini: «Fueron dos goles de mucha calidad y precisión. El fútbol son errores y aciertos. Los hubo de ambos equipos, pero en general fuimos superiores al Villarreal. No es fácil jugar ante un equipo como el Villarreal que tiene tantos jugadores desequilibrantes».

Una vez más, el Betis se rehízo de una situación adversa a domicilio, demostrando que no desfallece. «Lo hemos trabajado, hemos madurado, para que con independencia de lo que diga el marcador, saber que a través del juego se le puede dar la vuelta. A través del orden. No es la primera vez y eso me alegra mucho. El equipo sigue creyendo hasta el final en lo que hacemos aun con el marcador en contra», destacaba Pellegrini, que respondió lo siguiente cuando se le preguntó por las protestas de los jugadores al inicio del encuentro: «No la vi pero sé de lo que se trata. Si los jugadores están incómodos con una situación, están en su derecho de protestar. Es su derecho y así lo hacen sentir».

Sin duda, el gran protagonista del empate fue Antony con los dos goles que nivelaron la contienda. «No jugaba un partido desde el mes de mayo -recordó el Ingeniero-. No es lo mismo entrenar con un equipo que hacerlo de manera individual. Está partido tras partido retomando su nivel técnico y está mejor que el año pasado. Se mantiene concentrado los 90 minutos, corre muchísimo con y sin balón. En el primer tiempo tuvo tres o cuatro jugadas que pudieron acabar en goles nuestros. Sigue muy concentrado. El partido que hizo lo premió con esos dos goles de gran categoría. La calidad que tiene la demuestra en acciones como esas. Esos goles lo ayudarán mucho», destacaba el preparador verdiblanco.

Puso en valor Pellegrini el tipo de fútbol que desarrollan tanto el Betis como el Villarreal. «Son dos equipos que se dedican a jugar al fútbol. Y LaLiga necesita equipos que den espectáculo. Son equipos que están siempre mirando a la portería contraria y que no simulan ni cortan el juego. Trabajan mucho por el espectáculo. El Villarreal es de los rivales más importantes. Se dedica a jugar y no a sacar resultados en base a engaños. Participo mucho de su manera de ser y es lo que intentamos hacer en el Betis», subrayaba. Y le daba su mérito, que lo tiene y mucho, a la racha de 28 partidos consecutivos marcando, un serial inédito desde 1935: «Me alegra mucho. No es fácil hacerlo si ha pasado tanto tiempo. Eso está relacionado con la pregunta anterior. Villarreal y Betis se dedican a jugar al fútbol y a llegar a la portería contraria, no a sacar resultados a como dé lugar. Esa mentalidad ofensiva es la que nos ha permitido llegar a ese registro. Me alegra mucho».

Por último, se le pidió que valorase lo que significa que Marcelino lo rebase en números de partidos dirigidos con el Villarreal y se acordó del récord que él supera en el conjunto verdiblanco. «Me tocó también superar una leyenda en el Betis como Serra Ferrer. Eso va reflejando el trabajo que se ha hecho. No es fácil mantenerse tanto tiempo en un equipo. Es un técnico que le ha dado mucho al Villarreal. Me alegro mucho por él. Eso no desvirtúa mi etapa aquí. Se lo merece por su trabajo. Es el mismo orgullo que siento yo por haber superado el récord en el Betis».