VILLARREAL - BETIS

Pellegrini: «Fuimos los protagonistas del partido y superiores al Villarreal»

«El equipo sigue creyendo hasta el final en lo que hacemos aun con el marcador en contra», destacó el Ingeniero, feliz por la manera y el momento en que se logró el empate en La Cerámica

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Pellegrini, en el transcurso del Villarreal - Betis
Pellegrini, en el transcurso del Villarreal - Betis EP
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

La manera de conseguir el empate y el momento de firmarlo, justo cuando el partido languidecía, justificaban la felicidad en el Betis y también la de su entrenador, Manuel Pellegrini, para quien su equipo fue superior al Villarreal. Este resumen del choque realizaba ... el Ingeniero. «Punto más que merecido. En la primera parte tuvimos ocasiones para haber convertido y una pérdida de balón nos costó el 1-0. Pudieron manejar entonces el partido esperando atrás, están dotados técnicamente para ello, y se pusieron 2-0, pero el equipo insistió, estaba haciendo bien las cosas y podíamos empatar a través del juego. Lo logramos concretando las ocasiones de Antony y quedé muy contento por la manera y el momento en que se logró. Más contento aún por el juego del equipo, fuimos los protagonistas del partido», consideró. La puntería ante la meta rival fue la gran diferencia entre el primer y el segundo tiempo, convino Pellegrini: «Fueron dos goles de mucha calidad y precisión. El fútbol son errores y aciertos. Los hubo de ambos equipos, pero en general fuimos superiores al Villarreal. No es fácil jugar ante un equipo como el Villarreal que tiene tantos jugadores desequilibrantes».

