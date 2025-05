Pellegrini pone el foco en Osasuna y confirma que Bellerín ya piensa en la 2025-26: «Para Héctor la temporada está terminada»

Pellegrini apunta que el equipo llega «bien» al último esfuerzo del campeonato, véase en las cuatro apariciones restantes que se darán cita en LaLiga o en la final de la Conference que aún queda lejos del almanaque. Así lo ha especificado el entrenador del Betis en la previa del envite ante Osasuna que tendrá lugar este domingo, en la que el chileno asegura estar focalizando sus esfuerzos en que el Betis pueda arrebatarle la quinta plaza de Champions al Villarreal, que juega antes en Montilivi: «Estamos con la moral muy alta por haber conseguido ese logro tan importante como es clasificar para la final de la Conference, sabemos de la alegría de la gente, lo que nos transmitió al llegar, y tenemos la responsabilidad de continuar en las dos competiciones. Ya tenemos conseguida la Europa League, pero no veo al grupo convencido de que hayamos terminado. Creo que hay que pasar del modo euforia al modo competitivo para pelear por esos tres puntos hasta el final«, deslizaba en el arranque de su intervención.

Sobre la moderada lesión muscular de Bellerín, Pellegrini confirmaba lo que avanzaba ABC tras la publicación del parte médico bético: «Veo difícil que pueda jugar esta temporada, muchas veces esa dificultad se arregla con una buena recuperación, pero yo creo que para Héctor la temporada está terminada». Dos de los nombres que tampoco se habían ejercitado hoy eran Fornals y Lo Celso, pero el concurso de los dos no corría peligro: «Ambos van citados; es muy importante saber en qué nivel de recuperación está cada uno para comenzar el partido con responsabilidad de los que entran, para complementar. Nos quedan más de 24 horas y lo consideraremos con criterio la parte médica», exponía en ese mismo sentido el 'Ingeniero'.

En lo concerniente a las virtudes osasunistas, Pellegrini alegó que no será nada fácil derrotar a los de Pamplona, al tiempo que volvía a reflexionar sobre su futuro en una doble visión global: «En lo personal, ya lo dije, no es momento prioritario hablar de la renovación del contrato o no. Lo dejo ahí y mi representante se dedica a eso, ya veremos cuál es el mejor camino para la institución y para mí. Osasuna hizo una gran primera vuelta y venía de buena racha de resultados, como siempre será un rival muy difícil«, explicaba. Cuestionado por la fidelidad de una afición que volvió a hacerse notar en el Artemio Franchi, Pellegrini apuntó que «faltan palabras para expresar lo que uno siente. La emoción de conseguir ese logro para la hinchada que viajó hasta Italia, lo sentíamos también la positiva presión por la ilusión de los últimos partidos, con la Fiorentina y el Valladolid. Se cumplió ampliamente y la alegría con que se recibe es de agradecer. Uno se siente pagado por la hinchada del Betis», indicaba.

Atención total a la pelea

No ignora ni mucho menos Pellegrini en que esto es fútbol y puede pasar de todo en los cuatro encuentros restantes, con esa competencia con el Athletic y el Villarreal: «Los tres estamos involucrados en conseguir esas dos plazas: el Villarreal tiene ventaja sobre nosotros y el Athletic tiene ventaja sobre Villarreal y nosotros, pero tiene partidos difíciles fuera los que tiene. Son doce puntos y quien lo haga mejor... espero que no nos distraiga la final para pelear por el cupo de la Champions League», espetaba el preparador heliopolitano, confiado en una última jugada maestra para seguir teniendo a los suyos en la película: «Quizá el de Florencia pusimos un centrocampista más, pero lo que se ha conseguido es el compromiso del plantel, independientemente de alguna variante y con la responsabilidad de los jugadores cuando les toca dar un paso adelante».

En lo que respecta a la posibilidad de darle descanso a futbolistas como Isco, Pellegrini replicó tajante: «Más que en lesiones pensamos en ganar mañana a Osasuna. Tenemos más de 24 horas para tomar decisiones teniendo en cuenta la parte médica, técnica y táctica. Lo veremos mañana cuáles serán los once jugadores. ¿Semana complicada por el duelo intersemanal ante el Rayo y el del domingo ante el Atlético? No sé si ésa será la palabra. No se nos hace así, pero nos falta dar un paso que intentaremos dar, porque la ambición de este grupo así lo exige. Con estos cuatro partidos intentaremos dar la clasificación para la Champions», sentenciaba.