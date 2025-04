Pellegrini y los partidos ante el Girona y Valladolid: «Nos van a indicar mucho hasta qué lugar podemos aspirar»

La semana presentará para el Betis un partido a domicilio ante el Girona y tres días después la visita del Valladolid al Benito Villamarín. La competición en Primera división se encuentra en la recta final y el equipo verdiblanco sigue en la lucha por la zona europea.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha destacado la importancia que los dos próximos partidos pensando, precisamente, en el tramo definitivo de LaLiga. «Cada punto de los 21 que quedan son muy importantes para ver hasta dónde podemos aspirar. Si a Conference, Europa League, Champions. Vamos a intentar hasta el último partido sumar la mayor cantidad», ha comentado Pellegrini este domingo en la conferencia de prensa ofrecida con motivo del encuentro ante el Girona.

«Esperamos un partido muy difícil, tenemos que tratar de recuperarnos además de la derrota que tuvimos en LaLiga en el último partido ante el Villarreal. Tratar de ir a buscar los tres puntos ante un rival que llegó a la Champions. Después, cuando quedó eliminado se mira hacia LaLiga, ha tenido una segunda vuelta complicada, pero sigue siendo muy buen equipo, con buenos jugadores. Tenemos que jugar un partido muy completo si queremos puntuar», piensa Pellegrini, al que también se le ha preguntado por los posibles cambios en la alineación respecto al jueves.

«Lo más importante es valorar la plantilla a comienzos de temporada, no al final cuando los puntos parece que fueran más importantes que los primeros. Mientras uno mejor tenga compuesta una plantilla desde el primer partido es lo ideal para intentar hacer una buena campaña. Ahora nos queda este remate de la temporada, estamos vivos en dos competiciones. La Conference la dejamos aparcada hasta la próxima semana para intentar buscar contra la Fiorentina el pase a la final. Centranos ahora en LaLiga que tenemos que buscar una clasificación para Europa el próximo año. Tenemos el partido ante el Girona y el Valladolid, aquí, el jueves. Son seis puntos que nos van a indicar mucho hasta qué lugar podemos aspirar esta temporada", considera el técnico bético.

Se le ha preguntado también a Pellegrini si lo que le está ocurriendo al Girona, que la temporada anterior se clasificó para la Champions, puede ser un "aviso" para el Betis si consigue clasificarse para la máxima competición continental. "No sé si es un aviso. Lo vengo hablando estos años. No hay que estar solamente estar centrado en Europa. Después, por distintos motivos, uno queda eliminado, mira LaLiga y no está peleando por nada en posiciones bajas de la tabla. Es lo que llevamos haciendo estos cuatro años que estamos jugando en Europa. La Champions que por supuesto quizás atrae más pero la Europa League y la Conference desgastan más todavía porque se juega los jueves. Hay que saber llevar las dos competiciones. No sé lo que le pasó al Girona. Creo que nosotros hemos estado con esa mentalidad los otros años que hemos jugado en Europa", ha dicho Pellegrini.