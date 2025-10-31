Pellegrini: «A Pablo García lo vi muy bien y Chimy hizo también un gran partido»

Sin dejarse sorprender, con pegada, solvencia y mucha autoridad. Así selló el Betis en Palma del Río el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y lo hizo marcando muchos tantos, siete, reencontrándose con el gol después de dos partidos oficiales en ... los que no vio puerta. «Es importante reencontrarse con el gol, pero sobre todo tratar de mantener un nivel alto de juego. Necesitamos a los 25 jugadores del plantel cuando juegas tan seguido. Cada uno tiene que dar su rendimiento más alto y hay que demostrarlo cuando se tienen minutos en el campo», exponía en sala de prensa Manuel Pellegrini, satisfecho con el rendimiento del equipo y la actuación de Pablo García y Chimy Ávila, determinantes en el encuentro. «A Pablo lo he visto muy bien. Hace tiempo que está entrenándose con nosotros. Él tiene que seguir dando pasos adelante para seguir mejorando. Siempre juega con mucha intensidad y ganas. Que tenga tanto gol nos viene muy bien. Chimy ha hecho también un gran partido, siendo determinante en la mayoría de los goles. Le pega muy bien al balón y está en proceso de recuperar espacio con rendimientos como el de hoy día», destacó.

También se alegraba el Ingeniero del buen partido de Llorente, coronado con un tanto que debe darle más confianza al central para volver cuanto antes al nivel de antes de la lesión. «Más importante que el gol, lo es que haya sido capaz de mantener el ritmo en el partido después de muchos meses lesionado. Fue una lesión bastante complicada, cuando volvió tuvo un problema muscular. No quisimos arriesgar y por eso lo cambiamos. Me alegro mucho de volver a verlo. Lo necesitamos en el plantel», señalaba Pellegrini, a quien se le preguntaba si Adrián San Miguel era definitivamente el portero elegido para el torneo copero tras ser titular en Palma del Río. «Comenzó jugando la Copa del Rey y ahora, de acuerdo con los rendimientos, veremos quién sigue jugando. A lo mejor juega uno solo las tres competiciones. Me alegro mucho por Adrián porque es un jugador con liderazgo que, pese a tener una cierta edad, sigue exigiéndose como si estuviera empezando», resaltaba el técnico.

Con Junior lesionado muscularmente, como confirmó este jueves el club, Pellegrini empleó a Aitor en la banda izquierda a modo de probatura y se le cuestionaba por ello al chileno: «Junior va a estar un par de semanas fuera. Siempre digo que Aitor juega de Aitor por derecha, izquierda, en la banda... siempre es intenso y aplicado. Es una alternativa y vamos a ir viendo cuál es la mejor opción para cada uno de los partidos», señaló. De Guardado, que ha comenzado su carrera como entrenador en el Betis, dijo que «lo he tenido muchos años y no teníamos ninguna duda de que iba a ser entrenador. Está con sus cursos, con la práctica en el juvenil y va a dar los pasos convenientes en el momento oportuno».