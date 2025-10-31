Suscríbete a
PALMA DEL RÍO - BETIS

Pellegrini: «A Pablo García lo vi muy bien y Chimy hizo también un gran partido»

COPA DEL REY

El Ingeniero, satisfecho con la actuación de su equipo en Palma del Río: «Necesitamos a los 25 jugadores del plantel cuando juegas tan seguido», destacó

Pellegrini, dando instrucciones a sus jugadores en el Palma del Río - Betis
Sergio A. Ávila

Sin dejarse sorprender, con pegada, solvencia y mucha autoridad. Así selló el Betis en Palma del Río el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y lo hizo marcando muchos tantos, siete, reencontrándose con el gol después de dos partidos oficiales en ... los que no vio puerta. «Es importante reencontrarse con el gol, pero sobre todo tratar de mantener un nivel alto de juego. Necesitamos a los 25 jugadores del plantel cuando juegas tan seguido. Cada uno tiene que dar su rendimiento más alto y hay que demostrarlo cuando se tienen minutos en el campo», exponía en sala de prensa Manuel Pellegrini, satisfecho con el rendimiento del equipo y la actuación de Pablo García y Chimy Ávila, determinantes en el encuentro. «A Pablo lo he visto muy bien. Hace tiempo que está entrenándose con nosotros. Él tiene que seguir dando pasos adelante para seguir mejorando. Siempre juega con mucha intensidad y ganas. Que tenga tanto gol nos viene muy bien. Chimy ha hecho también un gran partido, siendo determinante en la mayoría de los goles. Le pega muy bien al balón y está en proceso de recuperar espacio con rendimientos como el de hoy día», destacó.

