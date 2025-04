Pellegrini: «Nuestro mérito fue hacerles sentir que veníamos a ganar»

Victoria plácida en Montilivi de un Betis tan ambicioso en su planteamiento como eficaz en el área rival en un partido resuelto en 45 minutos que, por cómo se desarrolló, merecía la mejor calificación de Manuel Pellegrini en el análisis. «Hemos hecho un partido muy completo. Salimos a buscarlos desde el inicio, a no dejarlos crecer. Sabíamos que venían de una mala racha y no tenían mucha confianza. Les hicimos sentir que veníamos a buscar el partido, hicimos tres goles muy bien hechos y tuvimos más oportunidades», comentaba el chileno tras el encuentro.

«No me extrañó que el equipo saliera así. Estaban dolidos por la derrota con el Villarreal y salió un primer tiempo muy completo y efectivo. No es fácil ganar en Gerona y esto nos permite seguir en competencia para llegar lo más arriba posible esta temporada», valoraba el Ingeniero, a quien se le preguntaba en sala de prensa por la imagen del Girona, sus deméritos y los méritos del Betis. «Es complicado para ellos. Hicieron una gran temporada el año pasado. La Champions muchas veces distrae y se fueron jugadores importantes. En cuanto a mi equipo, sabíamos que íbamos a encontrar un rival difícil. Nuestro mérito fue salir a buscar los tres puntos y hacerles sentir que veníamos a ganar. Contento por la actitud de no dejar de lado la ambición de llegar lo más arriba posible», subrayaba el técnico verdiblanco.

«El plantel estaba dolido por la injusta derrota con el Villarreal. Teníamos que aprovechar que empataron esta jornada para acercarnos. Vi a los jugadores con la exigencia, la seguridad y la ambición de buscar los tres puntos y salimos al campo con el compromiso de lograrlos», reivindicaba Pellegrini.

Recuperar los puntos perdidos en casa

La ilusión del beticismo se contagia al equipo y viceversa. Se retroalimentan. «La ilusión y la ambición de este equipo las ha reflejado siempre en cada una de las temporadas -enfatizaba Pellegrini-. Veníamos de clasificarnos para las semifinales de la Conference y siempre hay un desgaste. El plantel entero ha respondido y queremos llegar lo más arriba posible. Nos habíamos alejado de la quinta plaza por la derrota injusta con el Villarreal y teníamos que recuperar los puntos de visita. Ahora no hay que confiarse ante el Valladolid porque está descendido y juega sin presión. Queremos seguir concentrados para sumar los tres puntos antes del parón, que después viene Conference y Liga otra vez», avisaba en torno al rival del próximo jueves en el Benito Villamarín.

Isco y Antony acabaron con hielo en el banquillo, pero no tienen nada. «Están bien, queríamos darles minutos a otros jugadores. El más que más sintió el partido fue Abde, que llevaba tiempo sin jugar y corrió mucho. No hay lesiones». Tampoco tiene nada Aitor pese a ser cambiado al descanso. «Más que el golpe en la nariz, tenía amarilla. Y estaba con Danjuma, un jugador peligroso. Estábamos 3-0 y le tocó a Bellerín, que venía entrenándose muy bien».

El futuro de Antony lo aparca para poner el foco donde se debe en estos momentos. «Ya veremos qué pasa para la próxima temporada. Quedan 18 puntos en juego, estamos en semifinales de la Conference... Lo veo muy involucrado con el grupo y la institución. Todos muy contentos, pero el presente es el Valladolid», recordaba, dándole su sitio al esfuerzo y la mentalización de su plantilla: «El plantel está muy involucrado en los dos frentes que tenemos abiertos. Estamos en semifinales de la Conference, pero queremos defender la posición para clasificarnos a Europa a través de LaLigaaunque ojalá podamos llegar ganando la Conference. Esto también nos aleja del Mallorca, el Celta, el Osasuna o la Real Sociedad».

Por último, le restó importancia a ser el entrenador con más victoria en la historia del Betis. «Me alegro mucho por la victorias. Las estadísticas reflejan un trabajo. Para mí, la mayor satisfacción será clasificarnos de nuevo para Europa y darle una alegría al hincha del Betis», señaló.