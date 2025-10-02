Pellegrini: «El mérito del equipo ha sido la concentración defensiva»

Tras firmar la primera victoria en competición europea de la temporada, Manuel Pellegrini hizo balance del choque disputado ayer ante el Ludogorets. «Ya dejamos escapar dos puntos en casa ante un difícil rival, como el Nottingham Forest. Necesitábamos sumar de visita», comenzó diciendo el técnico en sala de prensa, para luego subrayar que «el mérito del equipo ha sido la concentración defensiva que tuvo desde el primer minuto, tanto en este partido como en el que tuvimos con Osasuna el domingo. Estando sólido atrás, el equipo tiene más tranquilidad para buscar la portería contraria. El gol de Gio (Lo Celso) abrió un poco el partido, mantuvimos la intensidad y, luego, al comienzo del segundo tiempo pudimos marcar el tanto que nos dio más tranquilidad. Era un rival difícil. Ya vinimos a jugar acá hace un par de años, cuando ganamos 0-1 en un partido muy estrecho. El Ludogorets es un equipo que, normalmente, es muy ofensivo. Por eso teníamos que estar concentrados en la parte defensiva, que fue lo que hicimos».

En este choque no hubo aficionados en la grada visitante. A esa falta de béticos se refirió también Pellegrini, admitiendo que «se extrañan. Siempre que vamos a Europa hay una cantidad de gente importante que nos acompaña. Hoy, por motivos disciplinarios, no se pudo tener a nuestro público atrás».

En lo deportivo, el cuadro bético volvió dejar su portería a cero: «Es importante. Si concedes un gol tonto, luego juegas un poco más acelerado», señaló el chileno, indicando seguidamente que «en ese aspecto, este partido y el del domingo fueron muy similares, siempre mirando la portería contraria y manteniendo la rigidez defensiva». Además, quiso sumar a eso también «el compromiso que tiene el plantel. Hubo ocho cambios y el equipo respondió dentro de la misma línea».

Por último, sobre la línea ascendente que lleva el Betis, Pellegrini se reafirmó en que «los resultados lo van diciendo. En las primeras fechas, que estuvimos medio regulares y teníamos muchos lesionados, hemos agarrado esta buena racha de resultados. Nos falta ahora el más importante, el del domingo contra el Espanyol, que nos encumbraría un poco más en la tabla de clasificación en LaLiga. Ojalá mantener esta línea. El plantel está más equilibrado para poder hacer rotaciones y ser protagonistas en ambas competiciones».