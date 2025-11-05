Pellegrini mantiene el equilibrio en Europa

Manuel Pellegrini es sinónimo de Europa cuando se habla de su etapa en el Betis. Desde la llegada del técnico chileno a Heliópolis en el verano de 2020 el equipo verdiblanco ha terminado cada temporada certificando su presencia en competición continental para el ... curso siguiente. En esta ocasión, la fase de liga de la Europa League. Mañana, el Betis afronta la visita del Olympique de Lyon en la cuarta jornada del torneo. Partido que se convertirá en el número 45 del equipo verdiblanco en competición europea desde la llegada del chileno a Heliópolis.

Pellegrini sabe lo que es participar en torneos continentales con cuatro equipos españoles. Además del Betis, el chileno tuvo etapas anteriores en el Villarreal, Real Madrid y Málaga. Como técnico verdiblanco han sido 44 los encuentros europeos que ha dirigido repartidos entre la Europa League y la Conference League. 20 de ellos terminaron en triunfo bético. En una media que se acerca a la trazada en la etapa como entrenador del Villarreal. Entre 2005 y 2009 fueron un total de 54 los encuentros europeos del equipo entonces dirigido por Pellegrini. Y el Villarreal, que participó en Intertoto, Copa de la UEFA y Champions League, ganó uno de cada dos partidos disputados, 27 en total. Del triunfo en la Intertoto de 2004 a las semifinales de Champions contra el Arsenal en 2006 o los cuartos de final de 2009 también en la máxima competición continental. Sin olvidar que en 2005 el Villarreal llegó a los cuartos de final de la Copa de la UEFA.

Como técnico del Real Madrid, en la temporada 09-10, Pellegrini estuvo en ocho partidos de la máxima competición continental con cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. El equipo madridista llegó hasta los octavos de final del torneo. Tres años después volvió Pellegrini a la Liga de Campeones, en aquella ocasión como entrenador del Málaga. Dos partidos para un equipo que fue desde la eliminatoria de clasificación hasta los cuartos de final del torneo. Un año después inició Pellegrini su etapa en el Manchester City, con 27 partidos en Liga de Campeones durante tres temporadas. Llegó el equipo inglés a octavos en las ediciones 13-14 y 14-15 mientras que en la 15-16 fue hasta semifinales.

El primero de los 44 partidos disputados

La etapa continental del Betis con Pellegrini de entrenador comenzó el 16 de septiembre de 2021. En el inicio de la fase de grupos de la Europa League, el equipo bético ganó al Celtic de Glasgow por 4-3 en un encuentro con alternativas en el marcador. Miranda, Juanmi, en dos ocasiones y Borja Iglesias marcaron para el Betis en un partido que tuvo un 0-2 inicial, la posterior remontada con cuatro goles consecutivos del equipo bético y el definitivo 4-3. Claudio Bravo; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda; Guardado, Canales; Joaquín, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias, fueron los titulares en el primer once continental de la era Pellegrini en Heliópolis.

Pellegrini, durante el Betis-Celtic de la Europa League 21-22 manuel gómez

El Betis completó aquella fase inicial con diez puntos después de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Finalmente fue segundo clasificado en un grupo liderado por el Bayer Leverkusen con 13 puntos. A continuación, en la eliminatoria de play-off, el equipo verdiblanco superó al Zenit de San Petesburgo en el global de la eliminatoria (2-3 ganó el Betis en la ida mientras que la vuelta terminó 0-0). Ya en octavos, el equipo verdiblanco fue eliminado por el Eintracht de Frankfurt (1-2 para el equipo alemán en la ida y 1-1, tras prórroga, en el partido de vuelta).

El Betis tampoco fue más allá de los octavos de final en la siguiente edición. Fue primero en su grupo con 16 puntos de 18 posibles tras ganar cinco partidos y empatar uno. Sin embargo, la eliminatoria de octavos, con derrotas en ambos partidos (4-1 y 0-1) ante el Manchester United (en el que jugaba por entonces Antony, autor de un gol en el encuentro de ida), se convirtió en el fin del trayecto europeo del equipo verdiblanco en aquella temporada.

Todo o nada. Así fue el camino del Betis en la Europa League 23-24. Seis partidos disputados con tres triunfos y el mismo número de derrotas. Los resultados de la última jornada, en la que el Glasgow Rangers ganó en el Benito Villamarín (2-3), dejaron al equipo verdiblanco tercero de grupo. Eliminado de la Europa League, el siguiente paso fue disputar dos meses después la eliminatoria de play-off de Conference League. El Betis fue eliminado por el Dínamo de Zagreb (0-1 en la ida y 1-1 en la vuelta).

Y precisamente la Conference es, hasta el momento, la competición en la que Pellegrini contabiliza más partidos dirigidos con el equipo bético en una edición. 15 durante el curso 24-25 con siete partidos ganados, cuatro empates y cuatro derrotas. Un camino que se inició con dos triunfos (0-2 y 3-0) ante el Kryvbas en una eliminatoria previa disputada en agosto y que se cerró con la final perdida el 28 de mayo ante el Chelsea (4-1).

El de mañana ante el Olympique de Lyon se convertirá en el capítulo 45 de Pellegrini como técnico bético en Europa. Una versión que, hasta el momento, incluye 20 partidos ganados, once empates y 13 derrotas. Una etapa que tuvo su punto de partida en septiembre de 2021 con el triunfo ante el Celtic. Trayectoria con momentos significativos. Ante la Roma en octubre de 2022 o las eliminatorias de Conference League ante el Vitoria de Guimaraes y la Fiorentina en 2025. Periodo en el que el Betis de Pellegrini se encuentra cerca de la media de ganar uno de cada dos partidos que disputa. Mañana, nuevo examen para evaluar la faceta continental del equipo verdiblanco.