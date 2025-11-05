Suscríbete a
+Palmera

Pellegrini mantiene el equilibrio en Europa

El Betis, con el chileno de entrenador, ha ganado 20 de los 44 encuentros disputados en competición continental

El impacto de Antony en el Betis

Pellegrini, en el Betis-Fiorentina de semifinales de Conference 24-25
Pellegrini, en el Betis-Fiorentina de semifinales de Conference 24-25 ep
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini es sinónimo de Europa cuando se habla de su etapa en el Betis. Desde la llegada del técnico chileno a Heliópolis en el verano de 2020 el equipo verdiblanco ha terminado cada temporada certificando su presencia en competición continental para el ... curso siguiente. En esta ocasión, la fase de liga de la Europa League. Mañana, el Betis afronta la visita del Olympique de Lyon en la cuarta jornada del torneo. Partido que se convertirá en el número 45 del equipo verdiblanco en competición europea desde la llegada del chileno a Heliópolis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app