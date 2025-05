Pellegrini: «Sería un logro asegurar Europa con tantas jornadas de antelación mientras seguimos en Conference»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, señalaba en la rueda de prensa previa al duelo de la 34ª jornada de LaLiga ante el Espanyol que «es un partido muy difícil, siempre jugar de visita es más complicado. El Espanyol está en un buen momento, ha recuperado jugadores importantes y tenemos que hacer un partido muy completo para ganar». Aclaraba el técnico chileno la cuestión de la enfermería y los canteranos: «Jesús Rodríguez está bien, sin ningún tipo de problemas. Lo del otro día fue precaución. Está citado y tiene posibilidades de jugar. Pablo García y Mendy están citados pero jugaron anoche y por eso no se han entrenado hoy con nosotros«.

Esta jornada es la primera en la que el Betis puede certificar de forma matemática su clasificación para Europa si gana en Cornellá y no lo hacen Osasuna o Mallorca y eso lo valora Pellegrini. «Sería un logro muy positivo volver a jugar a Europa la próxima temporada, conseguirlo varias fechas antes es importante. Mientras no esté no lo podemos saber en qué competición vamos a quedar. Estar peleando eso es un mérito importante y nos hemos sabido mantener en semifinales en la Conference. No es fácil porque de jueves a domingo pasa factura en la temporada. Es un logro importante en una temporada parecida a las anteriores. Hemos tenido ambición con un objetivo grande en la temporada«, asegura.

«Estamos, y es el mérito del plantel, peleando en ambas competiciones. Tenemos que recuperarnos físicamente, que el plantel se sienta importante y cuando a uno le toque jugar demostrar por qué está en el plantel. Que ganemos tres puntos importantes para después seguir pensando en la Conference«, continúa.

Sobre Bartra y Natan, indiscutibles en este tiempo por la lesión de Llorente, Pellegrini dice que «los dos están bien, sin problemas. Los jugadores pueden jugar domingo, jueves, domingo pero durante dos meses es más complicado. Ricardo también puede jugar en esa posición. También Mendy que ya está jugando más seguidamente en el filial. Vamos a esperar a que no haya problemas y por ahora están jugando ellos dos«.

Otro nombre propio por el que se le cuestionó al chileno fue Chimy Ávila, de quien dijo que «tiene que hacerse exámenes médicos para saber en qué evolución va. A ver a final de esta semana o principios de la siguiente cómo se encuentra pero no podemos saber una fecha en este momento». Y cerró hablando de William Carvalho: «Está dentro de la citación y todos lo que están tienen condiciones para jugar. Ya veremos. Con todos los jugadores intentamos repartir la carga, llevar las dos competiciones de la mano porque son de extrema importancia».

Más temas:

Betis

Pellegrini