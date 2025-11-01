Pellegrini: «Isco es un líder fundamental para nosotros»

En el Betis siguen contando los días que faltan para ver de nuevo a Isco en las alineaciones. No hay fecha concreta pero todos los caminos parecen conducir a la vuelta del tercer parón de la temporada que tendrá lugar a mediados de noviembre.

De momento, el capitán bético sigue dando pasos en la recuperación de la lesión sufrida en pretemporada. Sin ir más lejos, este sábado se ha podido ver a Isco comenzando el entrenamiento con el grupo y tocando balón.

«Creo que viene recuperándose muy bien de su lesión. Hoy comenzó a hacer trabajo con el grupo, trabajo sin contactos, más en movimientos individuales. En una semana no va a estar para el próximo partido, sería un riesgo para él. Es mucho tiempo parado pero por las pautas y si sigue mejorando sin lugar a dudas que para la vuelta del parón va a estar en condiciones de ser citado«, ha comentado el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, en referencia al estado del futbolista malagueño.

«Es muy importante, todos vemos jugar a Isco, la trascendencia que tiene dentro del juego del equipo. Le sumamos a eso que es el capitán, por supuesto que la influencia que tiene en el plantel, por su trayectoria, calidad, su exigencia personal, que la transmite hacia el resto del plantel, tanto fuera como dentro del campo, es un líder fundamental para nosotros. Me alegro mucho que esté de vuelta y que lo podamos tener lo antes posible«, añadió el técnico chileno en el transcurso de la rueda de prensa ofrecida este sábado.