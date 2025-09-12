Pellegrini: «Isco ha demostrado lo que es capaz de entregar dentro del campo»

Isco, en el partido de pretemporada con el Como

La recuperación de Isco es un asunto capital en el día a día del Betis. De momento habrá que esperar para ver de nuevo al futbolista malagueño jugando con el equipo verdiblanco. Mientras llega el momento de contar de nuevo con el capitán, el entrenador bético, Manuel Pellegrini, se ha referido a lo mucho que significa Isco tanto dentro como fuera del terreno de juego.

«Me alegro porque está de vuelta antes de lo que se esperaba, quizás sin dolor. Ha demostrado de lo que es capaz de entregar dentro del campo«, empezó diciendo Pellegrini cuando se le preguntó este viernes por la situación del capitán verdiblanco.

«Me alegro de que viniera en su momento desde el otro club de la ciudad, se adaptó rápido y es el más querido de la hinchada. Lo demuestra en cada entrenamiento y ha hecho una trayectoria brillante. Otros con 33 años se podrían sentir más realizado y le veo con mayor ambición que cuando con 19 lo llevamos al Málaga. Eso ayuda en estos momentos complicados de lesiones como ahora», añadió Pellegrini.

Isco sigue con la recuperación de la fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo sufrida el 9 de agosto.

