BETIS - UTRECHT

Pellegrini: «Es imposible que Isco esté para el partido del domingo»

UEFA EUROPA LEAGUE

El chileno descartó la presencia del costasoleño para el duelo contra el Sevilla y reconoció que es muy complicado que Amrabat se recupere a tiempo

También descartó a Lo Celso, Bellerín, Pau López y Antony «salvo que reciba la cautelar»

Betis - Utrecht: Victoria con preocupación (2-1)

Pellegrini, junto a Fernando y Rubén Cousilla en el Betis - Utrecht
Pellegrini, junto a Fernando y Rubén Cousilla en el Betis - Utrecht
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Satisfecho con la victoria, contrariado por los contratiempos en forma de lesiones y con la mente ya puesta en el derbi. Así se mostraba Manuel Pellegrini tras el triunfo sobre el FC Utrecht. «Fue muy accidentado, con una lesión increíble entre Amrabat e Isco y ... dos o tres golpes más bastante fuertes para ambos equipos», señalaba el entrenador verdiblanco tras el encuentro. Se le preguntaba por el estado de los futbolistas y los descartaba para el choque en Nervión contra el Sevilla. «Isco no estará el domingo. Es imposible. Le dieron siete puntos de sutura y, aunque no hay lesión ósea ni muscular, le va llevar un tiempo recuperarse. No llega ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena. Lo dirán los médicos. Por la manera en que tenía el tobillo es difícil. Es importante que Isco se recupere del golpe y la herida que sufrió», precisó en declaraciones a Movistar.

