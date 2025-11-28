Pellegrini: «Es imposible que Isco esté para el partido del domingo»

Satisfecho con la victoria, contrariado por los contratiempos en forma de lesiones y con la mente ya puesta en el derbi. Así se mostraba Manuel Pellegrini tras el triunfo sobre el FC Utrecht. «Fue muy accidentado, con una lesión increíble entre Amrabat e Isco y ... dos o tres golpes más bastante fuertes para ambos equipos», señalaba el entrenador verdiblanco tras el encuentro. Se le preguntaba por el estado de los futbolistas y los descartaba para el choque en Nervión contra el Sevilla. «Isco no estará el domingo. Es imposible. Le dieron siete puntos de sutura y, aunque no hay lesión ósea ni muscular, le va llevar un tiempo recuperarse. No llega ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena. Lo dirán los médicos. Por la manera en que tenía el tobillo es difícil. Es importante que Isco se recupere del golpe y la herida que sufrió», precisó en declaraciones a Movistar.

La victoria allanó el camino para lograr el pase entre los ocho primeros. «Muy importante porque nos ha acercado a la clasificación para la siguiente ronda y ahora veremos hasta dónde permite llegar. Ha sido un buen partido con varias ocasiones para haber concretado. Nos costó hacer los goles. Lo que más me gustó del equipo fue la intensidad porque ellos manejan muy bien el balón. Tuvimos el control los primeros 45 minutos y prácticamente ellos no llegaron, salvo en una ocasión tras las lesiones. Tuvimos llegadas y un funcionamiento bastante adecuado».

El derbi es un duelo especial y así lo entiende también el Ingeniero. «Absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido entre los dos equipos. Ambos llegamos con bajas y lo importante es estar centrados en buscar esos tres puntos que son fundamentales para LaLiga y para darle una alegría a la afición. Son tres puntos tan importantes como otros, pero sabemos lo que significan para un lado y el otro».

Ambos equipos encararán este duelo con un bueno número de bajas. «El Sevilla también tuvo mala fortuna de tener dos o tres lesionados en el último partido. Ahora nos tocó a nosotros, pero los dos equipos tienen planteles y los futbolistas le darán categoría a este partido. Saldremos desde el primer minuto a buscar los tres puntos con independencia de los futbolistas que lo jueguen. No tenemos ni más ni menos posibilidades que antes de estos lesionados. Nunca me he quejado de los que no están», recordó. De Isco comentó que «está jodido porque tuvo muy mala fortuna», pero también destacó que es «muy fuerte, maduro y se va a recuperar rápido. Lo de Amrabat son cosas que pasan en un campo de fútbol», zanjó.

De la posibilidad que juegue Pablo García indicó que «primero vamos a ver la recuperación del plantel desde mañana. No tenemos a Isco, Lo Celso, Bellerín, Amrabat, Pau López ni Antony, salvo que le den la cautelar. Ya veremos quiénes empiezan». Se le preguntó por la selección de Chile y posibles conversaciones con esa federación de cara a dirigir al combinado suramericano. «Ni he conversado con el presidente de la Federación ni hay delegación acá. Estoy muy comprometido con el Betis y me gustaría dirigir en la Copa América. No es trascendental la situación mía sino centrarnos en el partido del domingo», reiteró.

Cuestionado por su estado anímico tras estos contratiempos con el Utrecht, le restó importancia y puso en valor al plantel que adiestra. «Son cosas que pasan en el campo. Nos tocó que nos pasara hoy . No creo que nos podamos refugiar en que no estén estos jugadores. Tenemos un plantel y esos jugadores son los que tienen que dar la cara. El equipo actuó bien con el Utrecht y el domingo pensamos en el derbi con los que estén en las mejores condiciones».