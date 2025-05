Pellegrini: «Será importante dar el primer título internacional de la historia; la institución y los hinchas se lo merecen»

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación tras el empate ante el Valencia (1-1) con el que el Betis dio por concluida la temporada liguera. El técnico chileno reconoció que «fue un partido muy emotivo». «Como siempre, con la hinchada detrás nuestra apoyándonos en todo momento. En términos generales hicimos un buen partido, tuvimos ocasiones de gol para haberlo acabado con 2-0, pero no pudimos asegurar el marcador. El Valencia tuvo una llegada en el segundo tiempo que se convirtió en ese gol», comenzó comentando.

El Betis llegará ahora a la final ante el Chelsea tras acumular cinco partidos sin ganar: «No me preocupa llegar a la final así. Sabíamos que, una vez llegando y teniendo pasaporte a Europa para el próximo año... Intentamos ir a por la Champions, pero ese partido ante el Villarreal lo puso difícil. Me preocupan los funcionamientos del equipo; más o menos los mantenemos y hoy los mejoramos».

«El equipo, defensivamente, funciona bien», valoró Pellegrini. «Nos llegan poco, hoy no tuvo atajadas importantes Adrián. Ojalá tengamos la seguridad, la fortuna y el funcionamiento para mantener la portería en blanco el próximo partido», agregó.

Con respecto a los lesionados, Manuel Pellegrini comentó lo siguiente: «Faltan todavía cinco días. Vamos a ver la recuperación de jugadores que no estuvieron, como Lo Celso o Sabaly. Tenemos también fuera a Fran Vieites y otros jugadores. Veremos en estos días con qué once comenzamos. Fran Vieites va a tratar mañana de entrenar en el campo con normalidad. Ricardo no tiene ningún problema muscular, sino de ahogo. Hoy no tuvo nadie ninguna lesión».

Manuel Pellegrini cerrará otra temporada más como entrenador bético convertido en leyenda de la institución, algo que valoró de la siguiente manera: «Es un gran honor haber tenido la fortuna de llegar a una institución como el Betis, que en cinco años hemos intentado darle una característica de juego al equipo. Creo que lo hemos hecho. No es fácil llegar cinco veces a Europa, eso es importante. Desde el punto de vista colectivo, creo que los planteles que hemos logrado formar estos años merecen la jerarquía que han tenido y el mérito de haber llevado a esta institución a competiciones europeas. Será importante dar el primer título internacional de la historia; la institución y los hinchas se lo merecen».

Más temas:

Betis

Pellegrini