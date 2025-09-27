Pellegrini, el hombre récord del Betis

Manuel Pellegrini. Nombre y apellido de una de las figuras clave de la historia del Betis que sigue y seguirá escribiendo páginas doradas en el caminar de una entidad que encontró en julio de 2020 a un pilar que cambió su presente, que tan ... rápidamente se vuelve pasado cabalgando hacia lo que fue futuro. Entonces la que fue considerada una gestión arriesgada del consejo de administración de Ángel Haro y José Miguel López Catalán mutó, no sin dificultades, en un acierto mayúsculo. Ahora, cinco años y dos renovaciones después, todo se centra en su continuidad con el horizonte 2026 a las puertas pero como la rueda no se detiene el chileno se ha entretenido en convertirse, con 72 años recién cumplidos, en el técnico con más partidos en la más que centenaria trayectoria del club verdiblanco: 263 partidos ya, 264 el domingo para superar a Lorenzo Serra Ferrer. Ahí es nada.

La permanencia en el éxito es lo que ha permitido a Pellegrini acceder a esta privilegiada posición, que parecía exclusiva para el mito balear. Lleva tiempo el chileno en esa altura tanto en datos absolutos como relativos porque es el preparador con más partidos oficiales ganados como bético y el que más veces ha dirigido en Europa. En este curso batirá también al balear como el entrenador con más partidos en Primera. Y hay que tener siempre en cuenta que Pellegrini es el único técnico bético con estas cifras (más de 150 partidos, que sólo superan, con el chileno, Serra, Mel, Szusza, Barrios, Aranda y O'Connell) que sólo ha dirigido a este club perteneciendo a la máxima categoría. En Europa no tiene igual, dado que este curso habrá dirigido prácticamente la mitad de los encuentros continentales en los que habrá participado el Betis en toda su historia, lleva 44 de los 117 disputados y tiene al menos los siete restantes de la fase de grupos de la Europa League por delante. En la Copa del Rey sigue siendo el primero Serra (33 por 22), algo que no sólo estaría al alcance de Pellegrini si renueva su contrato. Pellegrini ha dirigido al Betis en cinco competiciones diferentes en su etapa: Primera, Copa del Rey, Europa League, Conference League y Supercopa de España.

De los 263 partidos disputados por el Betis con Pellegrini, entre el 0-1 (gol de Tello en el alargue) en Mendizorroza ante el Alavés del 13 de septiembre de 2020 y el 2-2 ante el Nottingham Forest del pasado miércoles en la Cartuja, los verdiblancos han vencido en 122 con un impresionante 46,21 por ciento de triunfos. E, insistimos, para ello hay que recordar que todo fue con el Betis en Primera, dado que Serra (44,10%) dirigió trece encuentros en temporada de Segunda, Mel (43,56) lo hizo en 74, Szusza (39,89) en 46 y Barrios (48,29) en 131.

En este tiempo Pellegrini ha logrado todos los objetivos que se le marcaron, clasificando al Betis en sexta posición en su primera temporada (2020-21), quinto y campeón de Copa del Rey en la segunda (2021-22), de nuevo sexto en la tercera (2022-23), séptimo en la cuarta (2023-24) y sexto en la más reciente, con final de la Conference incluida. (2024-25). Es el único técnico que ha llevado al Betis a una final continental y está en el selecto grupo de preparadores con un título en la entidad, junto a Patrick O'Connell (Liga 1934-35), Rafael Iriondo (Copa de 1977) y Lorenzo Serra Ferrer (Copa de 2005). Con el balear, es el único que ha alcanzado dos finales.

MOMENTOS CLAVE EN EL BETIS Presentación del técnico con el Betis para dirigir al equipo en la temporada 2020-21 1 Primer partido oficial con el Betis y primera victoria, en septiembre de 2020, en Medizorroza y ante el Alavés (0-1) 2 3 4 Pellegrini consigue la Copa del Rey 2021/22. Lo hace ante el Valencia en una agónica tanda de penaltis (5-4). Supone el tercer trofeo copero en toda la historia del club tras los ganados en 1976/77 y en 2004/05 5 Derrota más abultada desde que dirige al equipo: en septiembre de 2023, pierde en un partido de Liga 5-0 contra el Barcelona 6 Mayor goleada a favor: en noviembre de 2023, en una eliminatoria de Copa y ante el Hernán Cortés (1-12) 7 El club homenajea el chileno por alcanzar los 200 partidos con el Betis (lo logra en un partido de Liga ante el Alavés que termina con empate a cero) Nuevo homenaje al técnico en el Villamarín al conseguir el récord de victorias de un técnico con el Betis: alcanza las 117 victorias, superando los 116 triunfos de Serra Ferrer Este domingo, y ante el Osasuna, el técnico chileno logrará con sus 264 partidos en el Betis, un nuevo hito en la historia el club 8 Pellegrini alcanza los 263 partidos con el Bétis, igualando así el récord que tenía también hasta la fecha Lorenzo Serra Ferrer, y lo hace en un partido en Europa y ante un histórico como el Nottingham Forest (2-2) Diseño: A. Montes / ABC SEVILLA

Entre las 122 victorias de Pellegrini está el triunfo más abultado de la historia verdiblanca con el 1-12 al Hernán Cortés en la Copa del Rey de hace dos temporadas. Y también el triunfo más elevado en competiciones europeas fuera de casa con el 0-4 en Guimaraes (el mayor sigue siendo el 6-0 al Jablonec con Mel). En cuanto a los resultados más frecuentes con Pellegrini, el Betis con el chileno ha firmado el 1-0 en dieciséis ocasiones, mientras que en catorce ha logrado el 1-2 y en trece el 2-1 y doce, el 0-1. Le siguen las diez de los 0-2 y las ocho de los triunfos por 3-1 y 2-0 en casa. La temoprada en la que el Betis venció en más encuentros y tuvo mejor porcentaje exitoso fue la 2021-22, cuando triunfó en 29 de los 56 encuentros oficiales. Entonces también rompió su plusmarca global de tantos marcados, con 105 entre todas las competiciones. En la campaña 2024-25 fue en la que el Betis jugó más partidos (59). El futbolista que más veces ha empleado Pellegrini en esos 263 encuentros ha sido Aitor, que ha jugado 179 de eso duelos, por delante de William Carvalho (166) y Nabil Fekir (165).

Este domingo ante Osasuna, la Cartuja volverá a recibir con aplausos a su entrenador. Historia viva de un club que sigue desafiando su recorrido y que en esta etapa con Pellegrini ha crecido hasta romper casi todos los techos que tenía por delante.