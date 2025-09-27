Suscríbete a
Pellegrini, el hombre récord del Betis

El chileno superará este domingo a Serra como el técnico con más partidos en la historia del Betis; ya es el más ganador y el más europeo

Pellegrini tensa la historia de una renovación con el Betis aún abierta

Entrenadores con más partidos en el club

Número de partidos

Ganados y porcentaje

de victorias

Contabilizamos ya el partido contra el Osasuna

PARTIDOS

122 (46,21%)

Las cifras de Pellegrini en el Betis

(263 partidos)

122

71

69

VICTORIAS

EMPATES

DERROTAS

Puntos

por partido

Balance

de goles

417

326

1,66

a favor

en contra

Sus números por temporadas

(no se incluye la temporada 2025/26

por el bajo número de partidos)

Temporada

Temporada

Temporada

Temporada

Temporada

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

43

56

49

49

59

partidos

partidos

partidos

partidos

partidos

Victorias

Derrotas

Victorias

Derrotas

Victorias

Derrotas

Victorias

Derrotas

Victorias

Derrotas

21

11

29

14

23

14

19

14

28

15

11

13

12

16

16

Empates

Empates

Empates

Empates

Empates

1,70

1,82

1,61

1,49

1,69

puntos

por partido

puntos

por partido

puntos

por partido

puntos

por partido

puntos

por partido

Goles a favor

Goles a favor

Goles a favor

Goles a favor

Goles a favor

72

71

62

96

105

Goles en contra

Goles en contra

Goles en contra

Goles en contra

Goles en contra

57

57

63

73

67

Mateo González

Mateo González

Manuel Pellegrini. Nombre y apellido de una de las figuras clave de la historia del Betis que sigue y seguirá escribiendo páginas doradas en el caminar de una entidad que encontró en julio de 2020 a un pilar que cambió su presente, que tan ... rápidamente se vuelve pasado cabalgando hacia lo que fue futuro. Entonces la que fue considerada una gestión arriesgada del consejo de administración de Ángel Haro y José Miguel López Catalán mutó, no sin dificultades, en un acierto mayúsculo. Ahora, cinco años y dos renovaciones después, todo se centra en su continuidad con el horizonte 2026 a las puertas pero como la rueda no se detiene el chileno se ha entretenido en convertirse, con 72 años recién cumplidos, en el técnico con más partidos en la más que centenaria trayectoria del club verdiblanco: 263 partidos ya, 264 el domingo para superar a Lorenzo Serra Ferrer. Ahí es nada.

