Pellegrini, la garantía de estabilidad que serena al Betis

El club mantiene la confianza en el equipo pese al mal arranque tras la fuerte apuesta del verano

Los precedentes con el chileno invitan al optimismo, aunque se deben corregir defectos

Manuel Pellegrini y parte de sus ayudantes en el entrenamiento
Aunque el Betis de Pellegrini sigue sin arrancar, como si la pretemporada se hubiera alargado más de la cuenta, la confianza sigue predominando en Heliópolis. A pesar de esos seis puntos en cinco jornadas que igualan el peor inicio de Pellegrini como ... verdiblanco, el futuro se vislumbra con cierto optimismo ante las variantes que ofrece la plantilla y la garantía de resultados y estabilidad que ofrece el histórico del entrenador chileno. El equipo necesita todavía acoplar a todos sus integrantes, después de que entre lesiones e incorporaciones tardías, Pellegrini no haya podido contar con todos sus efectivos hasta hace escasos días, pero los precedentes mantienen ese clima de tranquilidad en torno a la plantilla.

