Pellegrini, la garantía de estabilidad que serena al Betis

Aunque el Betis de Pellegrini sigue sin arrancar, como si la pretemporada se hubiera alargado más de la cuenta, la confianza sigue predominando en Heliópolis. A pesar de esos seis puntos en cinco jornadas que igualan el peor inicio de Pellegrini como ... verdiblanco, el futuro se vislumbra con cierto optimismo ante las variantes que ofrece la plantilla y la garantía de resultados y estabilidad que ofrece el histórico del entrenador chileno. El equipo necesita todavía acoplar a todos sus integrantes, después de que entre lesiones e incorporaciones tardías, Pellegrini no haya podido contar con todos sus efectivos hasta hace escasos días, pero los precedentes mantienen ese clima de tranquilidad en torno a la plantilla.

Pellegrini es sinónimo de objetivo cumplido en el Betis. Así ha sido en sus cinco años anteriores, en los que el equipo verdiblanco también tuvo que superar momentos complicados. Ni su inicio en Heliópolis, donde le costó encontrar la tecla hasta Navidad, ni incluso la pasada campaña, cuando el Betis reaccionó tras el cierre del mercado invernal hasta asegurar la plaza europea y meterse en la final de la Conference League. En medio, otras crisis que la experiencia de Pellegrini supo manejar y que le han ido dando al Betis un equilibrio deportivo desconocido a lo largo de su historia. Todas estas circunstancias vuelve a dejar al chileno como el patrón ideal para lidiar con el calendario, aun dejando a un lado esas conversaciones pendientes sobre su vinculación con el club bético.

«Estamos en un periodo de transición para ir integrando jugadores. Hay que sacar la mayor cantidad de resultados posibles en este periodo», apuntó el propio técnico bético tras la igualada ante el Levante, la tercera de la temporada como visitante, con dos de ellas ante sendos recién ascendidos a Primera. El propio Pellegrini también tiene esa sensación de que la plantilla necesita algo de tiempo para cuadrar los automatismos, pero que dispone de elementos suficientes para atacar los objetivos marcados por la entidad. La mesura y la cautela se entremezclan en el discurso del entrenador y los dirigentes. Aunque nadie está satisfecho con los números de este inicio de la temporada, todos se agarran a esos precedentes que apuntan a que la mejoría acabará llegando, como tantas otra veces ha terminado ocurriendo desde que Pellegrini llegase al banquillo bético. Salvo en la temporada 22-23, cuando el Betis comenzó la temporada con 12 puntos en las cinco primeras jornadas, en el resto de años con el chileno, los inicios no han sido sencillos, pero el equipo ha acabado consiguiendo ese objetivo europeo a final de temporada.

Las cifras de Pellegrini tras cinco jornadas 22-23: Tercer clasificado y 12 puntos - Posición final: Sexto

20-21: Sexto clasificado y 9 puntos - Posición final: Sexto

24-25: Sexto clasificado y 8 puntos - Posición final: Sexto

23-24: Décimo clasificado y 7 puntos - Posición final: Séptimo

21-22: Decimosegundo y 6 puntos - Posición final: Quinto

25-26: Décimo clasificado y 6 puntos

A los nueve puntos del primer año con el chileno, que luego tendría una caída incluso mayor, a los mismos seis que sumaba en la 21-22, precisamente la temporada en la que acabó acabando como quinto clasificado y ganando la Copa del Rey. Siete en la 23-24 y ocho en la 24-25 han sido los otros arranques del equipo verdiblanco con el actual cuerpo técnico, unos números muy similares y que confirman que el equipo necesita ese tiempo para adecuarse a los planes del entrenador. «Nos gustaría tener más puntos, pero confiamos en el cuerpo técnico y en los jugadores, tenemos buen equipo y buen entrenador», aseguró el lunes el presidente, Ángel Haro, durante la presentación de Amrabat. Ese mensaje de confianza también lo transmite el director deportivo, Manu Fajardo, o el propio entrenador de puertas adentro. Mantener la convicción en el plan del Ingeniero siempre ha dado resultados a medio plazo, de ahí que en Heliópolis se transmita seguridad en lo que está por venir.

El análisis de los datos también refuerza a la plantilla y a Pellegrini, más allá de esa desconexión inicial que penalizó al equipo. Los técnicos, como cada jornada después de un partido, revisaron todos los parámetros de rendimiento que ofreció el Betis en el Ciudad de Valencia y la conclusión es que se acumularon méritos para haberle dado la vuelta al marcador. La distancia recorrida a máxima intensidad, los kilómetros recorridos o las oportunidades de remate generadas apuntaban a esa superioridad verdiblanca, de ahí que se reitere esa confianza hacia el trabajo que se viene realizando. «Tenemos máxima confianza en el cuerpo técnico y en los componentes de la plantilla. No empezamos con la concentración que se requiere en la élite, pero el equipo supo luego afrontar el partido con mas energía, convicción y tuvo ocasiones para darle la vuelta al resultado», señaló Fajardo para reforzar a la plantilla.

Una sola victoria en cinco jornadas es un pobre bagaje para el Betis -la racha se ampliaría a 11 partidos si se contasen los últimos de la pasada campaña aunque entonces con el contexto de la disputa de la final europea-; también los goles encajados, tanto en la pretemporada como en este inicio de campeonato, señalan ese aspecto a mejorar por el equipo para hallar el necesario equilibrio. El arsenal ofensivo se mantiene incólume. El Betis ha marcado al menos un tanto en sus últimos 26 partidos, 21 del pasado año y cinco de éste, con un potencial ofensivo que se ha elevado con la vuelta de Antony y la recuperación de Abde. Sin perder esa seña de identidad, Pellegrini necesita ahora recuperar fiabilidad atrás para iniciar esa esperada escalada en la tabla.

Aunque la exigencia hacia el Betis se eleva esta temporada, tras el esfuerzo económico realizado en el verano para reforzar la plantilla, la fe en el equipo y en el cuerpo técnico se mantiene intacta. «Si no entramos en Champions no sería una frustración, pero sí tenemos que optar a ello», se dice en Heliópolis como ese objetivo de la temporada. Si el comienzo no ha sido el esperado, la tranquilidad se mantiene en torno al equipo. El propio análisis de la competición, con un regreso de LaLiga tras la pausa de selecciones que ha parecido casi un reinicio por las novedades en todas las plantillas, hace lanzar mensajes de calma. «Hay que esperar más para saber si estamos en una mala dinámica», señaló Haro. De momento, la confianza en Pellegrini y su trabajo sigue intacta. Los precedentes con el chileno invitan a la serenidad.