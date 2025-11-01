Pellegrini habla de ganar "urgentemente" para seguir en posiciones europeas

Segundo partido consecutivo de LaLiga para el Betis en el estadio de la Cartuja después de la derrota del lunes ante el Atlético de Madrid (0-2). El equipo dirigido por Manuel Pellegrini recibe este domingo (21.00) al Mallorca ... en la undécima jornada del campeonato.

En la víspera del encuentro, el técnico chileno ha comentado que el equipo bético «llega bien. El mismo hecho de haber clasificado en la Copa del Rey, con exigencias personales y colectivas altas, independiente del rival con el que tendríamos que jugar, creo que le hace bien».

Del mismo modo ha recordado que «entramos en un mes con siete partidos de las tres competiciones, son bastante complicados. Además hay un parón. Hemos buscado la mejor manera de llegar. Creo que el equipo llega descansado. Tres puntos aquí en casa que ya los perdimos el último partido de local. Tenemos que ganar mañana urgentemente si queremos seguir involucrados en posiciones europeas. Una vez terminado, pensar en el jueves y la Europa League«.

«Lo más importante es ganar porque sumamos tres puntos y nos mantenemos en posiciones europeas. Si después de ganar se juega bien, mucho mejor. Si no nos hacen goles, mejor todavía. Es importante que el equipo salga con la mentalidad para ir a buscar los tres puntos durante 90 minutos sabiendo que todos los partidos en LaLiga son difíciles independiente del rival, en la posición en que esté. Hay que hacer un partido muy completo si uno quiere puntuar», añadió Pellegrini a poco más de 24 horas del partido ante el Mallorca.

"Los competidores en LaLiga son todos difíciles. El Mallorca, a lo mejor hace tres semanas estaba mal, hoy día viene en un buen momento como le pasa a muchos equipos . Nosotros intentamos sumar tres puntos en casa, los anteriores no pudimos sumarlos. Si queremos seguir involucrados en las posiciones avanzadas de la tabla no se pueden perder dos partidos de local. Si sucede sería un traspié que tendríamos que ver la mejor manera de arreglarlo. Salir con la mentalidad de que todos los equipos son muy difíciles", piensa el entrenador bético.

Diego Llorente

"Viene recuperándose bastante tiempo de una lesión muy larga que tuvo, había que llevarla con cuidado. En la semana pasada jugó prácticamente 35 minutos así que creo que ahora está en condiciones de jugar 90 sin problemas. Además ya viene desde hace un par de semanas haciendo los entrenamientos completos. Va a ser un aporte también muy importante para nuestro equipo".

Deossa

"Entrenó normal, sólo estuvo fuera un entrenamiento porque fue a hacer una revisión médica. Siguió con una conjuntivitis que ha ido mejorando, no está todavía al cien por cien sano pero creo que no le molesta".

Junior

"Es difícil saber si va a estar inmediatamente después del parón, depende de cómo vaya evolucionando porque tiene una lesión muscular y eso se demora más o menos días de acuerdo a cómo vaya evolucionando".

Amrabat

"Trabajó toda la semana normal, todavía tiene alguna molestia. No sé si está en condiciones de jugar domingo-jueves-domingo. En el parón va a jugar también con su selección, así que tenemos que llevarlo con el cuerpo médico, con el raciocinio necesario para ver cuánto está capacitado.