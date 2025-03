Pellegrini: «Ganar este derbi nos permite seguir peleando por Europa»

Tremendamente contento compareció Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Benito Villamarín tras la victoria del Real Betis en El Gran Derbi contra el Sevilla FC en el duelo de la 29ª jornada de LaLiga 24-25. El técnico chileno rompía así una racha de nueve enfrentamientos de máxima rivalidad en el torneo liguero sin ganarle al equipo de Nervión y afirmaba que «la parte personal es algo secundario, era muy importante ganar este derbi en este momento, hacía varias temporadas que éramos superiores y no lo reflejáramos. La idea del equipo fue de salir a por el partido desde el primer minuto. Tras el gol de ellos se demostró la madurez del equipo que remontó y tuvo ocasiones en la segunda parte para ampliar. Me alegro mucho por la afición, no es sólo por ganar al Sevilla, sino por seguir en la pelea por objetivos importantes».

Cuestionado por si es el mejor momento de la temporada del Betis, después de lograr la sexta victoria seguida en LaLiga y continuar vivo en la Conference League, Pellegrini respondió que «no es fácil hacer seis victorias seguidas y continuar en dos frentes abiertos. Matemáticamente sin lugar a dudas sí que estamos en el mejor momento de la temporada. Durante el año hemos tenido altibajos pero en esta época de la temporada el plantel cree y es maduro para trabajar semana tras semana y terminar lo más arriba posible. Sabía que estábamos en un momento en el que somos superiores al Sevilla. Es verdad que los derbis son diferentes. Sabíamos que ellos nos podía crear peligro con balones largos y lo que más satisfecho me deja es la madurez y la creencia del equipo de que podía darle la vuelta al partido y ganar el partido como lo hizo. Lo que me hace más feliz es haber ganado el derbi porque nos hace sumar tres puntos para seguir peleando por los puestos europeos. No me hubiera gustado ganar el derbi y estar el 14ª. Lo que me alegra es ganar al Sevilla para buscar objetivos importantes», insistía.

Cuestionado por Isco, que pidió el cambio y no jugará en Barcelona por sanción, y también por Antony, el preparador del Betis valoraba que «Isco tenía los gemelos medio contracturados, tenía tarjeta amarilla y creímos importante reemplazarlo. Me alegro mucho por Antony, que es un gran jugador y que venía de pasarlo mal. Es joven y todavía tiene mucho por dar al fútbol. Le ha servido también mucho a él juntarse con jugadores como Isco, Lo Celso, William Carvalho… El equipo funciona con un convencimiento y una idea futbolística que lleva a este nivel. También me alegro mucho por Isco, que lo pasó mal meses atrás».

Hablando ya de LaLiga y la pelea con el Villarreal por la quinta plaza, y el hecho de acercarse también en la clasificación al Athletic, Pellegrini valoró que «lo que buscamos es el rendimiento, nunca buscamos un rendimiento mínimo. Más que pensar en un puesto final tenemos que mostrarlo con los partidos que tenemos y eso se demuestra en el campo. El Athletic también estará con los jueves y se complica como nosotros. Y el Villarreal también está sumando y peleando por los puestos europeos, tiene un partido menos y tiene que venir al Villamarín».

Por último, sobre la exigencia, el santiaguino dijo que «me alegra muchísimo que la exigencia sea alta. Estábamos en una crisis en el Betis porque veníamos de ganar en Mallorca, empatar al Athletic y perder en Vigo ante el Celta. Estábamos a tres puntos de Europa y era una crisis. Ahora hemos vuelto a ganar y hemos acumulado seis victorias seguidas que nos dan mucho para seguir así», finalizó.