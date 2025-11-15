Suscríbete a
+Palmera

Pellegrini: «Del futuro uno no sabe lo que va a venir»

«Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia», afirma el entrenador del Betis

Claudio Bravo, sobre Pellegrini: «Si me tocara ser el presidente de la federación, le entrego las llaves; que haga y deshaga con el fútbol chileno»

Manuel Pellegrini, en el transcurso del Valencia-Betis de LaLiga 25-26
Manuel Pellegrini, en el transcurso del Valencia-Betis de LaLiga 25-26 ep
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fin de semana sin fútbol en LaLiga debido al parón de selecciones y en el que el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha sido noticia por su presencia en el congreso andaluz de entrenadores que tiene lugar en la localidad malagueña de Benalmádena. El ... futuro inmediato del chileno en Heliópolis es asunto de máxima importancia toda vez que su contrato con la entidad verdiblanca finaliza el próximo mes de junio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app