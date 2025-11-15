Pellegrini: «Del futuro uno no sabe lo que va a venir»

Fin de semana sin fútbol en LaLiga debido al parón de selecciones y en el que el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha sido noticia por su presencia en el congreso andaluz de entrenadores que tiene lugar en la localidad malagueña de Benalmádena. El ... futuro inmediato del chileno en Heliópolis es asunto de máxima importancia toda vez que su contrato con la entidad verdiblanca finaliza el próximo mes de junio.

En el transcurso de la charla ofrecida se le preguntó a Pellegrini por su futuro, si es un sueño o realidad que pueda llegar a Chile con un nuevo proyecto deportivo.

«Contesto como lo pienso. Del futuro uno no sabe lo que va a venir. Estoy en un club que, además, cuento con el apoyo de la hinchada en un momento inolvidable. La verdad es que el cariño que te demuestran es mucho. Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia«, empezó diciendo Pellegrini.

«También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial pero hay que clasificar para eso. Así que es un tema que se va a ir aclarando y desarrollando con el tiempo. Hoy día no podría contestar si es un sueño, pero para mí, como técnico, dentro de lo que hemos podido hacer en continentes distintos, 14 clubes que hemos estado, por supuesto que sería un término importante. Pueden quedarme cuatro años y también ocho, así que ya veremos qué pasa«, añadió el técnico chileno.