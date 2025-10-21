Pellegrini no fuerza a Amrabat, baja para el Genk - Betis

La expedición del Real Betis viajará mañana a partir de las 10 horas rumbo a Bélgica, donde jugará el jueves (18.45 horas) su encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League ante el KRC Genk. Es por ... eso que el cuerpo técnico ha ofrecido este martes la lista de jugadores convocados, con una baja importante. Y es que Pellegrini y su equipo de trabajo han decidido no forzar a Sofyan Amrabat.

Hay que recordar que Amrabat sufrió una molestia en el último duelo continental, contra el Ludogorets en Bulgaria, lo que le impidió formar parte del equipo para el partido liguero contra el Espanyol. Se fue con su selección en el parón de selecciones de octubre y allí siguió el plan de trabajo que determinaron entre los médicos del Betis y la federación de Marruecos. Al volver, fue de nuevo de la partida con el Betis en el encuentro frente al Villarreal. En el entrenamiento del lunes hizo gestión de cargas en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva Luis del Sol, mientras que este martes se ha vuelto a ejercitar con el equipo, eso sí luciendo un vendaje en la zona del cuádriceps de la pierna derecha.

Así las cosas, sin Amrabat, que se quedará en Sevilla para seguir trabajando sobre esas leves molestias y tratar de llegar al cien por cien para el duelo liguero del lunes frente al Atlético en la Cartuja, Pellegrini se lleva a 24 jugadores a tierras belgas. Sin Isco, la convocatoria del Betis para el duelo ante el Genk es la formada por Pau López, Álvaro Valles, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor, Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Antony, Pablo García, Riquelme, Abde, Lo Celso, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

La novedad positiva es el regreso de Bakambu, que tiene muchas papeletas para ser el delantero de inicio en el once de Pellegrini. El internacional congoleño llegó muy justo de su último periplo con la selección para el duelo en Villarreal y por ese motivo no fue citado por el técnico chileno.