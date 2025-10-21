Suscríbete a
Pellegrini no fuerza a Amrabat, baja para el Genk - Betis

El marroquí se entrenó este martes pero no se encuentra al cien por cien, así que el cuerpo técnico ha decidido que no viaje Bélgica y que se recupere del todo para el duelo ante el Atlético

Bakambu regresa después de llegar justo para el duelo liguero ante el Villarreal y no ser citado por el entrenador

Amrabat vuelve a ejercitarse a las órdenes de Pellegrini

La expedición del Real Betis viajará mañana a partir de las 10 horas rumbo a Bélgica, donde jugará el jueves (18.45 horas) su encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League ante el KRC Genk. Es por ... eso que el cuerpo técnico ha ofrecido este martes la lista de jugadores convocados, con una baja importante. Y es que Pellegrini y su equipo de trabajo han decidido no forzar a Sofyan Amrabat.

