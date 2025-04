Pellegrini explica la suplencia de Isco en el Jagiellonia - Betis: «Es una decisión técnica»

El Betis se enfrenta este Jueves Santo al Jagiellonia en Polonia para disputar el duelo de vuelta de los cuartos de la Conference League. Un partido en el que los béticos arrancar con ventaja tras el 2-0 registrado en el Benito Villamarín. No obstante, los de Pellegrini son conscientes de que no pueden dormirse ante su rival si quieren pasar a las semifinales de este torneo.

Para este duelo, Pellegrini ha dejado sentado en el banquillo a Isco de inicio, el jugador está apercibido y el chileno no quiere perderle ante una posible semifinal. Así lo ha explicado el propio entrenador verdiblanco: «Es una decisión técnica porque Isco está apercibido. De recibir hoy una amarilla y, de pasar a semifinales, se quedaría sin jugar. Viene con bastantes días de partidos en el cuerpo, por lo que le viene bien físicamente y reglamentariamente no partir de inicio en el partido. Ya veremos a lo largo del partido si entra o no entra».

Por su parte, Manu Fajardo ha atendido también a los medios de comunicación en la previa al duelo y ha insistido en la ilusión que tienen todos en el Betis con esta competición: «Estamos muy responsabilizados y muy ilusionados. Tenemos la responsabilidad de hacer felices a todo los béticos, a los que nos acompañan aquí y a los que nos siguen desde los diferentes lugares de España. Estamos concentrados para dar el 200%. No tengo palabras para esta afición y los esfuerzos que hacen en cada desplazamiento. Ojalá podamos brindarles el pase a la semifinal».