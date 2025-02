Pellegrini: «En Europa no podíamos pretender clasificarnos sólo con un central»

En la segunda parte de la entrevista concedida a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com, Manuel Pellegrini trata más asuntos ligados a la actualidad del Betis, como la situación económica del club en los cuatro que lleva en el club y su incidencia a la planificación deportiva y los mercados de fichajes.

—¿Cree que está costando que la gente se de cuenta y valore lo que supone mantener una regularidad durante tanto tiempo?

—Yo creo que uno en Europa no podía pretender clasificar jugando con un central. Entonces, si tu ambición es clasificar, te has equivocado de base. Lo puedes intentar, y lo tuvimos y lo merecimos hasta el quinto partido que íbamos líderes del grupo. Caímos aquí en casa en un muy buen partido. Duele mucho más. Y el hincha por supuesto que también, ve que el equipo pudo haber ganado y se va amargado. Pero yo creo que hemos sentido un respaldo de ellos muy fuerte durante todos estos años. Tampoco el hincha es tonto, sabe la realidad de lo que está pasando. Como ya he dicho muchas veces, me quito el sombrero con este grupo de jugadores, por lo que ha podido rendir en estos cuatro años.

—El presidente dijo en la presentación de Cardoso que para que haya entradas debe haber salidas.

—En el mercado estamos siempre, pero no notamos nunca las cosas. Creo que otro merito importante de acierto de este grupo es que prácticamente no han venido jugadores, llegaron jugadores libres. Sienten que han aportado muchísimo, como es el caso de Claudio Bravo ó Martín Montoya, ambos en el primer año de Antonio Cordón. En el segundo año se invirtieron creo que 9 millones, el tercero 8 y en este se han invertido 7 millones. Cuando hay una situación económica como esta es difícil traer jugadores mejores de los que se tiene. Creo que ha sido importante en estos años poder buscar siempre jugadores que puedan ser un aporte. Es difícil ir a un mercado a competir con equipos que siempre digo que son más importantes presupuestariamente que tú. Así que es verdad que yo en la parte de refuerzos tengo poca expectativa de que pueda venir alguien importante.

—¿La situación económica cree que le ha sobrevenido al club o le ha demandado a los dirigentes haberlo hecho de otra manera?

—Cuando llegué al club nadie me dijo que la situación económica era tan mala. Yo dije que sabía que el verano anterior se habían gastado 100 millones y a lo mejor no siempre se podrán gastar 30 ó 40. Toda esa realidad que se ha creado hemos sabido sobreponernos a eso. Toda la unión que hay en la parte directiva, los técnicos los jugadores… Creo que el gran mérito de estos cuatro años ha sido justamente ese, haberse sobrepuesto a esa realidad. El mercado de jugadores libres es muy difícil, ese es otro gran mérito de estos cuatro años. Ojalá que el club solucione rápido su parte económica. Siento que soy responsable y ya con una hinchada que se vacía tanto, tan pasional, que apoyó tanto al equipo, es una hinchada de un equipo grande y ojalá se pueda dar un paso adelante en ese sentido para poder achicar la distancia con los equipos que están por arriba nuestro, porque aquí tienen una diferencia económica muy alta.

—¿La solución pasaría por la venta de Assane?

—No lo sé. No sé tampoco cuál es la deuda del club. No sé si se solucionaría. No sé si se solucionaba con Luiz Felipe, igual sí se solucionaba. Lo importante es entender que es muy difícil para un equipo que vende por 59 y compra por 7 hay una cantidad que se fue, como fue el caso del Villarreal, que vendió por 110 y compró por 10. Entonces hay una realidad que se basa en una irrealidad. Lo que a mí siempre me ha preocupado es que el equipo siga respondiendo para tener a nuestra hinchada con la expectativa que ellos esperan. Yo me siento mu comprometido también con la hinchada. Yo el futuro no lo sé, vamos a vivir el presente que estamos muy contentos.

—¿De qué manera puede exigirle a los dirigentes que se pueda solucionar?

—Como digo, han sido cuatro años muy contentos aquí en el Betis. Hemos tenido muy buena relación con los directivos, por supuesto así como con los jugadores también hay cortocircuitos. Se producen y se van a seguir produciendo. No es un tema que lo pueda decir como yo digo, porque yo no sé cuál es la deuda del club ni sé hasta cuándo quieren seguir, así que es un tema muy complicado. Leo mucha prensa que dice que viene tal o cual jugador en el mercado que yo sé que no es así. Así que yo me centro desde el punto de vista técnico para sacar el máximo rendimiento al grupo de jugadores que tenemos ahora y es lo que ellos han respondiendo plenamente.

—Luiz Henrique estaba en el foco del mercado e hizo su mejor partido en mucho tiempo...

—Lo que pasa es que cuando un jugador no está en dos o tres partidos ya se quiere decir que puede salir pero esto es un plantel. Y los jugadores van pasando durante el año por distintos ciclos. Así que ya dije que cuando uno está en un equipo como el Betis con el que se juegan tres competiciones no puedes tener tres dorsales libres. Si vas a jugar una Copa Europa no puedes tener un central. Entonces en lo otro es exactamente igual. Si tienes aspiraciones, no puedes empezar a desprenderte de jugadores o vender por una cantidad enorme y comprar por una baja. Somos más con este jugador que sin este jugador, lo dije también con otros. Si no tienes posibilidad de ir a renovarlo, o que se vaya al mercado a comprar a otro, cada vez que se sale al mercado te debilita. En eso creo que hay que tener mucha conciencia de lo que se hace. Si hay un momento malo, el jugador se quiere ir si hay un problema con el técnico o cosas así está bien, pero cuando no tienes mucha posibilidad de reemplazarlo es una debilidad para el plantel. Y no hablo sólo del Betis.

—Ha comentado algunas veces el asunto económico o que sólo había un central para Europa, ¿está de acuerdo con la planificación?

—La planificación está totalmente de acuerdo con la parte económica. Partimos en la Liga Europa con tres centrales: Bartra, Pezzella y Luiz Felipe. De repente sale la cuestión de por qué no se inscribió a otro, a Chadi Riad. Imaginen que inscribimos a Chadi, que no había jugado nunca ni en Primera ni en Segunda, y dejamos fuera a Luiz Felipe por si lo vendían. Si lo inscribíamos había que dejar a otro peso pesado fuera. Ya dejamos a Sabaly o Juan Cruz. Si metías otro central en su puesto y seguía Luiz Felipe tenías que dejar, no sé, a Guardado, William Carvalho, Fekir fuera. Eso va de acuerdo a una realidad. No estoy echando la culpa a otro ni que estuvo mal planificado por el director deportivo ni nada. Hay una realidad económica.

—Juegan contra el Barcelona, ¿les beneficia lo que sucedió en la Supercopa?

—Los momentos futbolísticos varían de un partido a otro. En el fútbol son pequeños detalles y depende de los estados de ánimo que se reflejan en el rendimiento. Encaramos al Barcelona, que tiene un plantel inmenso, que está en todas las competiciones. El año pasado estuvimos a punto de ganarles en la Supercopa y luego ganaron ellos LaLiga. No creo que vayamos a agarrar a un mal Barcelona. Todo va a depender de los jugadores nuestros para poder ganarles.

—¿Ganar a un rival así supone algo diferente?

—En eso hablo de mi concepto futbolístico. Si le ganamos a un equipo de este nivel, fenomenal, pero sin cambiar la idea futbolística. No vamos a irnos a atrás a tratar de ganar 1-0 jugando al contragolpe porque puedes ganar y estar feliz pero luego vas a perder contra los otros equipos a los que debes ganar. Si eres capaz de salir a jugarle de igual a igual, a intentar ganarles y les ganas, es un avance tremendo. Si lo pierdes como lo perdimos aquí contra el Barcelona, que nos metió un gol Jordi Alba en el minuto 93 al ángulo, pero habíamos tenido ocasiones de ida y vuelta, entonces hay avance. Entonces en eso, en la idea futbolística, si no la cambias, la adaptas por supuesto, en cosas menores sería muy importante.

—El Betis está siendo fiable en casa pero no tanto fuera.

—Si no logramos sacar los resultados es porque siempre juegas de visita, por eso está la estadística. Los equipos que siempre sacan mayor porcentaje de victoria en casa que afuera. Fuimos a jugar con Granada, un partido que estuvo muy igualado, pero resulta que le había empatado al Barcelona a dos. Jugamos contra el Almería con uno menos durante 60 minutos y recién viene el Girona empatando con el Almería. O sea, hay circunstancias. Yo no creo que haya un partido que no hayamos jugado, que hayamos sido competitivos, que hayamos jugado mal. No siempre podemos superar a un rival así. En el fútbol no gana siempre el que juega mejor, hay circunstancias. Afuera hicimos partidos decentes. Contra el Bilbao tuvimos 20 minutos buenísimo pero llegaron los penaltis y le dieron la vuelta al partido. Contra el Barcelona estuvimos mal pero en otros partidos no estuvimos así y pudimos sacar puntos fuera.

