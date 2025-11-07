Pellegrini: «No hay equipo A ni equipo B»

El Real Betis logró vencer al Olympique de Lyon por 2-0, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League. Una buena primera mitad, donde Abde y Antony pusieron los goles, hizo que el encuentro se ... le hiciese cuesta arriba al cuadro francés. Gracias a esta victoria, el Real Betis se coloca en la novena posición con ocho puntos.

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido, en la que se mostró muy satisfecho con el rendimiento del equipo. «Ha sido un partido muy sólido, muy completo del equipo. Recuperamos muchísimo balón en campo contrario, que desgraciadamente en los primeros quince o veinte minutos nos apuramos un poco al recuperarlo y lo perdíamos. El Olympique es un equipo sólido al que nadie le había marcado goles. Tuvimos una ventaja que supimos mantener bien con solidez defensiva«, valoró el entrenador chileno.

Abde y Antony atraviesan un momento sensacional en el Betis. Y es que, el marroqúi y el brasileño han participado de forma directa en los últimos cinco goles del conjunto verdiblanco. A esto, se le añade el buen hacer defensivo ante Mallorca y Lyon (3-0 y 2-0), respectivamente. «Estamos bastante equilibrados en la parte defensiva y en la ofensiva. Tenemos jugadores con una calidad importante que están pasando un buen momento, como Abde y Antony. Estamos con la portería en blanco en estos últimos partidos». Además, el técnico bético puso en valor el compromiso de toda la plantilla: «Le sumo la importancia de tener un plantel comprometido. Estamos intentándolo en las tres competiciones, variándolo, sin equipo 'A' y sin equipo 'B'. Hay un equipo con un objetivo, que es llegar lo más arriba posible en todas las competiciones«.

Una de las cuestiones que más resuenan desde el inicio de la presente campaña en clave bética es la renovación de Manuel Pellegrini. Su continuidad en el Betis aún no está definida y cada vez está creando más incertidumbre en la afición verdiblanca. «El futuro en el Betis ya lo aclararemos en su momento oportuno. No me quiero centrar en mi persona. La parte más importante es el club, así que lo más importante era que ganásemos hoy e ir a Valencia a sumar los tres puntos. Lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir en mi carrera a la selección chilena en un Mundial. No estoy más cerca de Chile y lejos del Betis, ni al revés tampoco«.

Tras haber disputado la primera mitad de la fase liga de la Europa League, el Real Betis tiene por delante otros cuatro partidos más. Será ante el Utrecht (27 de noviembre), Dinamo de Zagreb (11 de diciembre), PAOK (22 de enero) y Feyenoord (29 de enero).