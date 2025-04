Pellegrini ya es el entrenador con más victorias de la historia del Real Betis Balompié

Pellegrini sigue haciendo historia y de las más importantes de cuantas se han escrito en el Betis desde siempre. Lo era ya el preparador de 71, antes de que rodase el esférico en el pitido inicial ante el Girona, pero al término de ese mismo duelo, con ese 1-3 definitivo tras una primera mitad estratosférica, el técnico chileno acaba de convertirse oficialmente y en solitario en el técnico más ganador desde que el conjunto verdiblanco fue fundado en el año 1907. Son ya por tanto 117 los triunfos que atesora el entrenador verdiblanco tras el fraguado este Lunes de Pascua en Montilivi, donde Pellegrini sigue firmando números de asombro. Se ha hecho de rogar tras el empate reciente frente al Jagiellonia en el envite de vuelta de los cuartos de final de la Conference (1-1) y la derrota liguera ante el Villarreal (1-2), pero el reinado de Pellegrini en la dirección técnica heliopolitana ha llegado para quedarse y éste apunta a seguir ganando ventaja respecto a sus siguientes competidores, dado que quedan seis jornadas en lo doméstico más lo lejos que llegue el Betis en suelo continental. Y ya se verá qué pasa en el futuro.

Nada menos que 118 años de historia son los que luce el Betis desde que fuese fundado y ahora los horizontes no pueden ser más ambiciosos para un Pellegrini que bate al fin a Serra Ferrer, que se queda en segunda posición con 116 encuentros, habiendo necesitado Pellegrini menos duelos que el mencionado preparador balear para superarlo. «Es algo anecdótico realmente, pero sí que me importa sumar las máximas victorias en el menor tiempo posible. Lo que más me gustaría es superar a Serra Ferrer en los próximos 17 partidos», dijo en noviembre Pellegrini preguntado por tal extremo, cuando aún faltaban muchos choques para conseguirlo. Los dos andan en el olimpo de los banquillos en clave heliopolitana y lo mejor está por llegar en este quinto año del 'Ingeniero' en el que todo está por disputarse para esta escuadra que este lunes logró vencer merced a los goles de Johnny Cardoso, Antony e Isco.

Queda tras el triunfo frente al Girona el Betis a un punto del Villarreal, que aún tiene pendiente su partido aplazado ante el Espanyol, y por tanto el reto de clasificarse para la Champions de cara al curso 2024-25 sigue absolutamente intacto, teniendo en cuenta que el Betis sigue siendo sexto pero que tan sólo está a un punto de distancia del quinto posicionado, que es el conjunto castellonense. Y lo que está aún más al corriente del imaginario común de verdiblancos: hay todas unas semifinales de la Conference por disputar ante un rival de calado como es la Fiorentina, y el Betis quiere superar al exequipo de Joaquín con el fin de llegar a su primera final europea y levantar dicho torneo en la gran final de Breslavia.

El top 5 de entrenadores más ganadores del Betis

Ahora, son como decimos 117 las victorias que luce Pellegrini en su palmarés de triunfos, ocupando esa primera plaza de entrenadores verdiblancos que más han ganado dirigiendo al Betis. En segundo lugar anda la leyenda Serra Ferrer, con esas 116 victorias igualmente meritorias. Ya en tercer lugar, y a una distancia considerable tanto de Pellegrini como Serra, Pepe Mel firmó en su día 88 victorias y se lleva la medalla de bronce. Asimismo Antonio Barrios logró tres menos, con 85 en su caso; al tiempo que Ferenc Szusza fue capaz de llevar al camino del triunfo al Betis de su época nada menos que en 79 ocasiones, cerrando ese top 5 de entrenadores que han marcado una era sin duda en distintos tiempos y que ahora se rinden ahora al reinado de Pellegrini.