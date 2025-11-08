Suscríbete a
Pellegrini: «Sería engañoso creer que vamos a ganar porque el Valencia no pasa un buen momento»

El técnico chileno pasó de puntillas por el derbi de dentro de tres semanas y también por su renovación: «Estamos muy contentos en el club, ya veremos el futuro hacia donde nos lleva»

Ricardo Rodríguez no se entrena y será baja ante el Valencia

Manuel Pellegrini, en un entrenamiento reciente del Betis Juan Flores / ABC
Jesús Sevillano

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia CF, correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga 25-26, que se disputará mañana domingo en Mestalla a partir de las ... 18.30 horas. El técnico chileno ha valorado sobre el partido que «engañoso sería creer que vamos a ganar porque es un equipo que no pasa un buen momento. Los partidos son todos distintos, juegan de local, pasan un momento complicado. La temporada pasada jugamos el día siguiente de la DANA, con un ambiente tremendo, ahora habrá un ambiente complicado por el momento que está pasando el equipo. Tenemos que hacer un partido muy completo para puntuar jugando de visita».

