Pellegrini: «Sería engañoso creer que vamos a ganar porque el Valencia no pasa un buen momento»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia CF, correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga 25-26, que se disputará mañana domingo en Mestalla a partir de las ... 18.30 horas. El técnico chileno ha valorado sobre el partido que «engañoso sería creer que vamos a ganar porque es un equipo que no pasa un buen momento. Los partidos son todos distintos, juegan de local, pasan un momento complicado. La temporada pasada jugamos el día siguiente de la DANA, con un ambiente tremendo, ahora habrá un ambiente complicado por el momento que está pasando el equipo. Tenemos que hacer un partido muy completo para puntuar jugando de visita».

Pellegrini confirmó las bajas de Pau López, Junior, Ricardo Rodríguez e Isco para el encuentro: «Pau López e Isco, en proceso de recuperación, Junior Firpo, adelantado en su recuperación, estará bien a la vuelta del parón. Ricardo está bien pero no quise arriesgarle y que tuviera una molestia durante el partido. Estimamos que era mejor no citarlo».

El preparador verdiblanco ha pasado de puntillas por dos asuntos, uno que ya viene siendo de actualidad en las últimas semanas, como es el de la renovación, y otro mirando un poco más a futuro, el derbi de dentro de tres domingos en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Sobre el duelo de máxima rivalidad, Pellegrini valoró que «uno de los grandes errores que podríamos tener es pensar en partidos para los que falta un mes. Estamos centrados en el Valencia, tres puntos muy importantes en LaLiga. El equipo viene jugando muy bien, pero para eso hay que repetirlo, en rendimiento colectivo e individual. Después viene el parón de selecciones, el Girona en casa, tres puntos fundamentales, tenemos que volver a Europa… Tenemos muchas cosas antes de pensar en un derbi, al que dedicaremos todo el tiempo que se necesita. Estamos solo pensando en Valencia». Sobre su renovación, hilando una pregunta sobre unas palabras de Aitor Ruibal sobre su continuidad, el 'míster' verdiblanco dijo que «¿Aitor dijo eso? Me alegro mucho por él, es canterano, batió el récord de partidos en Europa, es muy útil dentro y fuera del campo, por la entrega que tiene y liderazgo. Le quedan muchísimos años, ojalá siempre sea así. Estamos muy contentos en el club, ya veremos el futuro hacia donde nos lleva».

En otros asuntos, Pellegrini se alegró públicamente del regreso de Pablo Fornals a la selección española: «Para los seleccionadores es muy difícil elegir jugadores, muchas veces preguntan cuando no llaman a un jugador que me parece, un seleccionador tiene mas autoridad que los técnicos de los equipos, que solo ven a los suyos. Refleja exactamente el momento de Pablo, futbolísticamente con una madurez importante y un rendimiento alto. Se lo ganó dentro del campo de juego sin ninguna duda».

Por último, sobre la gestión de la plantilla y de las rotaciones, preguntado personalmente por Ángel Ortiz, Pellegrini advirtió que «Es la sexta temporada y en las cinco anteriores hemos hecho lo mismo, hay distintas opiniones, pero si uno quiere ser competitivo en las tres competiciones tiene que sacar el máximo rendimiento. Las rotaciones no son una obligación, van reflejando el rendimiento en cada momento del año, las plantillas son decisivas y el rendimiento permite a los jugadores utilizarlas al máximo. ¿Ángel Ortiz? Hay un plantel que uno tiene que usar de la mejor manera, cuando está en todas las competiciones. Ángel nos aporta mucho, en ese puesto tenemos a Héctor, Aitor, Ángel... Más importante es que cuando juegue, juegue bien, y es lo que ha hecho en las oportunidades. Está absolutamente considerado dentro del plantel», concluyó.