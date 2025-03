Pellegrini: «Se encontraron con un autogol y un penalti inexistente»

Disgustado se marchó Manuel Pellegrini del Reale Arena de San Sebastián tras una derrota que el Ingeniero, conciso en sus explicaciones, resumió en pocas palabras. Fue tan breve como directo. Señaló el arbitraje pero también hizo autocrítica porque la crisis del Betis es evidente: «Fue el típico penalti de jugador local que intenta simular para que intervenga el VAR. El árbitro cayó, fue a verlo y pitó un penalti inexistente. Partido muy malo de los dos equipos sin tirar a portería: el autogol llegó sin jugador de ellos para rematar y el penalti lo cobra porque lo quiso cobrar. Ellos se encontraron con un autogol nuestro y con un penalti inexistente. Dominamos gran parte del partido pero sin creatividad ni para tirar a portería», reconoció el técnico.

Cierra así el Betis una semana complicada, sellada con tres derrotas, pero no queda otra que levantarse cuanto antes porque viene un calendario tan cargado como exigente en las tres competiciones. Así lo entiende Pellegrini: «Hay que tratar de salir lo antes posible de esta racha. Cuando estás así, pierdes este tipo de partidos. Ellos no tiraron a puerta y nosotros no tuvimos creatividad para descontar. Hay que mantener la actitud y la confianza en lo que se hace para salir de los malos resultados», aseguró.

Preguntado por la receta para escapar de este mal momento de juego y resultados, el Ingeniero no tiene dudas. «Se sale con tranquilidad, con confianza en lo que hacemos. Hoy lo que menos faltó es actitud. Faltó fútbol y creatividad -reiteró-. El equipo lo intenta. Tenemos una carencia ahora de jugadores creativos y no podemos hacer mucho daño, pero el grupo está fuerte, consciente de la situación y con confianza de que podemos revertir la dinámica», concluyó.