Genk - Betis

Pellegrini: «Dominamos pero nos faltó la creatividad necesaria»

«Uno puede reprocharse a veces algunas cosas. Hoy día no se dio, pero no creo que fuera por falta de intensidad ni ganas», dijo también el chileno

Genk - Betis: Desesperado ante el muro belga (0-0)

Manuel Pellegrini, en el banquillo del Cegeka Arena antes de que comenzara el partido ante el Genk
Álvaro Galván

Compareció Manuel Pellegrini ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Cegeka Arena tras el empate (0-0) que el Real Betis cosechó en su visita al KRC Genk en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga ... de la UEFA Europa League. El técnico chileno comenzó analizando que «fuimos dominadores del partido desde el comienzo, con mucho dominio y prácticamente sin llegadas a portería aunque no tuvimos la creatividad necesaria ni superamos a los defensores. También es mérito del equipo de ellos, que han rendido bien. Lo intentamos, pero nos faltó mucha creatividad para hacer daño».

