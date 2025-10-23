Pellegrini: «Dominamos pero nos faltó la creatividad necesaria»

Compareció Manuel Pellegrini ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Cegeka Arena tras el empate (0-0) que el Real Betis cosechó en su visita al KRC Genk en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga ... de la UEFA Europa League. El técnico chileno comenzó analizando que «fuimos dominadores del partido desde el comienzo, con mucho dominio y prácticamente sin llegadas a portería aunque no tuvimos la creatividad necesaria ni superamos a los defensores. También es mérito del equipo de ellos, que han rendido bien. Lo intentamos, pero nos faltó mucha creatividad para hacer daño».

Continuó explicando el técnico chileno que «lo importante es sacar puntos cuando uno va a jugar fuera, no perderlos. Ganamos fuera y empatamos en casa, así que eso más o menos se compensa. Nos hubiera gustado ganar algún partido más, quedan cinco para buscar esa clasificación. Uno puede reprocharse a veces algunas cosas. Hoy día no se dio, pero no creo que fuera por falta de intensidad ni ganas. Buscamos pero no encontramos el espacio necesario para hacerles daño, que también es mérito de ellos porque se defendió muy bien».

Fue cuestionado Pellegrini por los hasta nueve cambios que hizo en el equipo titular entre el duelo en Villarreal y el de esta tarde-noche en tierras belgas y justificó que «entró el equipo que tenía que jugar hoy día. Intentamos ser protagonistas desde el comienzo, tuvimos el balón como para hacerlo pero sin determinación para ejecutar. Jugaron también jugadores que vienen jugando, vamos a ir alternando permanente y seguiremos con esa idea».

Por último, fue preguntado por qué le pareció el partido de Nelson Deossa, que reaparecía desde que jugara frente al Levante del 14 de septiembre pasado, y también por los minutos de Riquelme: «Nelson viene recién reapareciendo, con poco fútbol tras una lesión larga de tobillo. Además, andaba con una conjuntivitis un poco molesta. De a poco va a ir entregándonos todo lo que tiene con su capacidad física y creativa. No estuvo creativo hoy día pero va a seguir mejorando de aquí en adelante. ¿Rodrigo? Creó un poco de daño por su costado en el primer tiempo con algún remate frontal pero vuelvo a reiterar que el Genk se encerró bien atrás y nos costó encontrar los espacios», finalizó.