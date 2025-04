Pellegrini no distingue entre la Conference y la Champions: «Sería equivocado elegir entre una cosa u otra»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial de la UEFA previa al encuentro de ida de los cuartos de final de la Conference League que el primer equipo verdiblanco disputará mañana jueves 10 de abril ante el Jagiellonia Bialystok a partir de las 21 horas. Ha sido cuestionado el técnico por cómo están sus emociones de cara al duelo de mañana jueves, importante para la historia del conjunto verdiblanco, sobre lo que ha contestado que «me alegro mucho de estar en este momento, sobre todo por la afición, que está muy feliz y contenta. Pero lo que decimos siempre, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada si mañana no ganamos el primer partido. Hay que ir paso a paso, demostrando el camino de juego. Y en LaLiga igual, el partido del domingo es importante, pero quedarán otros siete partidos por delante para definirlo. Están bien las emociones, pero no hay que dejarse llevar y afrontar lo más centrados posible este tramo final».

Hablando sobre el equipo polaco, el chileno valoró que «se trata de un equipo complicado que si está en esta ronda es por algo. Es el actual campeón de la liga polaca. Debemos entrar con la mentalidad y el convencimiento necesario para dar el máximo para ganar en casa y definir en Polonia».

Se está instalando el debate entre el beticismo, si hubiera que elegir, qué se preferiría, sin apostarlo todo a llegar a la final de la Conference League y ganarla, lo que supondría el primer título europeo de la historia del club, o pelear por conseguir la clasificación para la Champions League vía LaLiga en la pelea con el Villarreal o el algo más lejano Athletic Club. Se le preguntó también por este asunto a Pellegrini y fue claro a la hora de responder que «he tenido la fortuna de jugar 8-9 Champions en mi carrera, es un orgullo para cualquier club. Lo equivocado sería pensar en una cosa u otra. Lo importante es dar un paso adelante en todas las competiciones, conseguir un logro para esta entidad ya sabemos lo que es, pero queremos seguir dando pasos adelante, tanto en la competición europea como en LaLiga. ¿El partido contra el Villarreal? Se tiene en cuenta tratando de no tenerlo en cuenta, centrándonos en el partido de mañana. Se habla de final, pero luego quedaría la vuelta y después quedarían los dos partidos de semifinales para alcanzar esa final. Y en LaLiga digo lo mismo, podemos ganar al Villarreal, podemos perder, pero luego quedarán 21 puntos en juego en siete partidos en los que pueden pasar muchas cosas».

El ambiente del 2022

También se está gestando entre el club y la afición un ambiente muy parecido al del 2022, en el que el Betis terminó ganando la Copa del Rey en los penaltis al Valencia. Sobre este asunto Pellegrini dice que «los ambientes son siempre distintos. Del 2022 quedan muy pocos jugadores, dos o tres. Somos 25-26 jugadores con el mismo logro y la misma concentración, que es ganar mañana, dar un paso importante en Europa, y luego centrarnos en el Villarreal. Es un paso importante, pero intermedio. Toda motivación es importante, pero creo que no hemos estado separados tampoco. Hemos creado una ambición más alta de la que normalmente había. Es un buen momento hoy día y como digo hay que rematarlo con un logro, que es lo que todo el mundo espera, siendo conscientes de la realidad en la que estamos».

Isco y Lo Celso

Volvió a ser cuestionado el entrenador de Santiago de Chile por la posibilidad de que Isco y Lo Celso puedan volver a jugar juntos en lo que queda de temporada, y argumentó que «son siempre conclusiones que se van sacando rápidamente. Creo que si Lo Celso e Isco jugaron juntos fueron dos o tres partidos, no más. Siempre dos buenos jugadores tienen que jugar juntos, pero es verdad que estamos en una etapa en la que ellos han sufrido lesiones y también tenemos partidos jueves y domingo. Ojalá los podamos tener a nuestra disposición juntos o separados en lo que queda de temporada».

Además, fue preguntado por el estado físico del malagueño y también por el de Marc Roca, asegurando que ambos estarán en la lista de convocados: «Isco sigue arrastrando una molestia pero no le impide estar a disposición. Veremos para cuántos minutos está, pero creo que es una molestia que no le impide jugar. Marc Roca viene reapareciendo, le puede faltar fútbol, pero ya es importante que venga citado y mañana estará a disposición».

No se pronuncia sobre la continuidad de Antony

Por último, Pellegrini quiso centrarse en el presente, en lo ilusionante que se presenta el final de la temporada 24-25, antes que hablar de nombres propios para la temporada que viene, como el del brasileño: «Creo que todavía debemos terminar esta temporada para pensar en la próxima. Hay muchas variables que pueden determinar las cosas. Estamos centrados en el presente y ya se establecerá qué plantel tenemos para la próxima temporada», finalizó.

