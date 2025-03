Pellegrini descarta a Fornals para el Villarreal - Betis, un «partido de seis puntos ante un rival directo»

Manuel Pellegrini ha dado buena cuenta de todo lo que atañe a la actualidad del Betis cuando al conjunto verdiblanco le restaban poco más de 24 horas para medirse al Villarreal en el estadio de la Cerámica, aunque no ha entrado el entrenador en el tema que centra el foco del día al haberse producido el comunicado del Sevilla en el que se lamenta la denuncia verdiblanca pocos minutos antes de su comparecencia a modo de previa. El preparador chileno ha destacado inicialmente la ausencia de Fornals de la lista de convocados pese a que había arrancado con el grupo en la matinal de este sábado en la ciudad deportiva Luis del Sol y ha hablado de su próximo rival tras vencer al Petrocub en Moldavia (0-1) y dejar casi resuelto su pase a la ronda previa de los octavos de final de la Conference League.

En lo referente precisamente al duelo que se viene, Pellegrini puntualizó que «es un partido muy complicado, como todos los de LaLiga, y más ante un rival tan importante como el Villarreal, que juega además una sola competición y tiene un plantel muy bien estructurado y altamente valorado», manifestaba el Ingeniero en sala de prensa. Precisó que era hora de subir el nivel. «Tenemos que dar lo mejor porque es un partido de seis puntos ante un rival directo que pelea por los mismos objetivos. Sería un muy buen momento para volver a ganar porque venimos de tres resultados con pocos puntos, con salidas complicadas y rivales de la talla de Barça. Necesitamos los tres puntos y vamos a ir a buscarlos desde el primer minuto ante un rival muy fuerte en su casa, pero sería sin duda muy importante vencer», incidió Pellegrini.

Comentó entonces Pellegrini que Fornals y Juanmi siguen fuera de la citación pese a que a ambos les queda menos tiempo para volver que a Rui Silva: «Ninguno de los dos está convocado para mañana. No están en condiciones de entrenarse de forma normal. Pablo está más cerca, pero a Rui le deben quedar todavía un par de semanas», sostenía. Quiso también tener palabras para la evolución de los rendimientos tanto de Isco como de Lo Celso: «Son casos distintos. A los dos los veo bastante bien y con muchas ganas de rendir», opinaba Pellegrini, no sin argumentarlo de la siguiente manera: «A Lo Celso lo forzamos para volver pero creo que le ha venido bien esta semana de reposo. Isco se ha recuperado muy bien, pero no creo que esté para más de 45 minutos. Puede ser riesgoso ponerlo más», indicaba, aún cauteloso sobre la disponibilidad del malagueño tras ir volviendo poco a poco de su grave lesión.

Cuestionado por la marcha de Ayoze al conjunto castellonense el pasado verano, Pellegrini esgrimió que «su salida fue producto de varios factores. Me hubiera gustado tenerlo aquí. Rindió a gran nivel con nosotros. Es un tema que se zanjó en el momento que se produjo. Ahora está rindiendo como se esperaba», deslizaba el técnico bético sobre el que fuera futbolista verdiblanco. Este domingo será adversario del Betis.