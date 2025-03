Pellegrini: «En el derbi vamos a salir a por el triunfo desde el primer minuto»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha señalado este mediodía en la rueda de prensa previa al derbi ante el Sevilla que se disputará este domingo a las 21.00 en el estadio Benito Villamarín que «el equipo llega bien. Con los parones FIFA que tienen todos los equipos programados y que vienen bien para recuperar jugadores. Los veo muy claros, en la responsabilidad que tenemos de defender una posición para Europa el próximo año y se suma el derbi de la ciudad. No te puedes abstraer de la motivación extra en los dos equipos. Esperamos retornar con un muy buen partido y un triunfo».

«Uno siempre cree que el exceso de motivación le lleva a uno a cometer una mayor capacidad de errores, pero uno debe tener experiencia y conciencia para saber comportarse en el campo. Cabeza fría y corazón caliente. Se cometen errores y puede haber expulsiones que condicionan los partidos. Debemos saber manejar la emoción y el posible exceso de motivación de estos partidos con seriedad, tranquilidad y un buen funcionamiento», afirmaba Pellegrini.

Se le consultaba al chileno por su estadística en los derbis en LaLiga y si va a preparar algo específico para este duelo. «Lo afronto como los derbis anteriores, sabiendo la importancia que tiene para el hincha de ganar estos puntos. El objetivo nuestro es conseguir un logro importante, una clasificación. Ojalá eso vaya unido ganar determinados partidos pero creo que sabiendo la importancia de los derbis la clave es conseguir el logro al final de la temporada. Se suma que este partido es un derbi para pelear cosas importantes en estas últimas diez fechas, donde se deciden los logros. En todo lo de alrededor se trata de manejar en la tranquilidad y en la importancia de un derbi en la ciudad«, insistía.

«Todos los partidos son distintos. En la primera vuelta tuvimos ocasiones claras y se pitó un penalti más que conflictivo que marcó la diferencia al final. Cuando en un derbi tienes oportunidades de gol y no las concretas y te cobran un penal hay momentos del partido en el que los jugadores lo sienten. Luego nos recuperamos y tuvimos la posibilidad de empatarlo. Voy a seguir tratando de que este equipo mejore en su funcionamiento y que el logro al final sea conseguir una competencia europea y no ganar determinados partidos. Lo importante es tener logros. No es ganar un partido. Es general, hay partidos que es mucho mejor ganarlos y desde el primer minuto. Siempre hemos salido a ganar el partido y por distintos motivos no se consiguió. Seguimos exactamente la misma línea de hace cinco años, conseguir algo importante para el club«, consideraba.

¿Qué partido espera Pellegrini en este derbi? «Intenso, con emoción desde la tribuna desde antes de que comience. Que ojalá se vea un buen fútbol, no sólo que haya rivalidad sino espectáculo. Son tres puntos importantes para los dos. El Sevilla no tiene el potencial de plantel de años anteriores porque no juega en Champions, pero es un equipo importante con jugadores desequilibrantes. Han cambiado de técnico en muchas ocasiones en los últimos años y les ha costado tener una identidad. Es un rival complicado y lo muestra sus cifras de visita. Estamos pendientes y muy convencidos de que vamos a tener un rival difícil y que no vamos a tener los tres puntos asegurados. Vamos a salir a por el triunfo desde el primer minuto«.

Cuestionado sobre Isco o Lukebakio, futbolistas que destacan por su nivel en ambos conjuntos, Pellegrini señalaba que «siempre he dicho que son los jugadores de forma individual en el funcionamiento de un colectivo los que deciden los partidos. Luego hay expulsiones, penales, errores... Quiero que salga el equipo convencido a buscar los tres puntos. Los jugadores saben lo que tienen que hacer, que se manejen con el extra con otros partidos del superávit emocional desde la semana y tribunas. No hay que caer en provocaciones ni cosas fuera de la parte deportiva. Hay que salir a buscar el partido desde el primer minuto, como hacemos con todos los rivales».

«Cada vez que se entra al campo hay que hacerlo con el convencimiento de que no hay un rival fácil, que el de delante siempre es el más difícil. Hay que demostrar el favoritismo. Este equipo es el mismo que perdió con el Celta después de ir 0-2 y luego ha sacado quince puntos. El fútbol es imprevisible. Lo previsible es que uno tiene que intenar hacer lo mejor posible y con la menor cantidad de errores», continuaba.

Sobre el entrenamiento a puerta abierta de este sábado, Pellegrini señalaba que «lo hemos hecho en otras ocasiones también. Durante mi etapa una vez al año se ha hecho siempre. Se estimó que se hiciera esta semana para intentar seguir con una tónica que antes de un derbi motiva a la gente. La gente no necesita más motivación pero no tiene más importancia si se maneja en los parámetros habituales«.

También era preguntado por la junta de accionistas del Sevilla y su posible incidencia. «Tengo bastante con todos lo temas de acá dentro del Betis para pensar en eso. Ni me he enterado ni sé nada. Al rival no lo conozco, sólo me refiero a mi equipo», cerraba.

Más temas:

Betis

Pellegrini