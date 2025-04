Pellegrini: «No nos conformamos con ganar un derbi, vamos a intentar objetivos mayores»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, atendía a los medios de comunicación en la previa del duelo ante el FC Barcelona correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports. El técnico verdiblanco señalaba que «es un partido difícil pero todos son distintos, podemos puntuar y queremos ver el Betis de todos los fines de semana tratando de implantar nuestro estilo. No vamos a cambiar todo lo que hacemos por ir a jugar contra el líder de visitante».

¿Es el Barcelona el mejor equipo del mundo? «Así lo están demostrando por juego y puntaje tanto en la Copa, Liga y Champions... Pero allá también fueron Leganés y Las Palmas y sacaron puntos. Y el Atlético le hizo varios goles en tres partidos. Cuando nos enfrentamos a un gran equipo no hay que entrar acomplejado, sino jugar como aquí hicimos con ellos cuando tuvimos oportunidades para poder superarles. Los momentos son distintos y a ver qué nos trae este partido«.

«Lamine marca la diferencia, además es muy joven y maduro para su edad. Demuestra su capacidad cada día. Hay que intentar la manera de amortiguar la importancia que tiene en su equipo. Sin lugar a dudas es su momento y en el que están varios jugadores del Barcelona también es muy bueno. Intentaremos ser el mismo Betis de siempre considerando aspectos como la presencia en el rival de Lamine, Lewandowski, Raphinha...«, continuaba Pellegrini, que no quiso entrar en el tema de la inscripción de Dani Olmo y el límite de LaLiga: »No me corresopnde ese tema, es un tema directivo. Sabrán las razones ellos«.

Y se centra el chileno en su grupo. «Al equipo lo veo muy bien, cuando los resultados son tan positivos siempre es más fácil estar contentos. Pero cuando se perdieron un par de partidos este equipo también fue muy fuerte para superarlo en base al convencimiento. También con ambición. No nos conformamos con ganar un derbi, lo más importante es que eran tres puntos para seguir peleando por aspiraciones importantes. Estamos contentos, alegres y somos conscientes de que tenemos que intentar conseguir objetivos mayores«, continuaba.

Hablaba también de la baja de Isco pero apostaba por el equipo, como hace siempre ante las ausencias. «Isco no puede estar pero venía con una carga de partidos alta y tenía molestias. Esta semana ha trabajado con los fisios. A un jugador como él siempre se le hace falta pero cuando faltan jugadores siempre digo que hay un plantel que se encarga de sacar la temporada adelante. No está Isco y otro tendrá que suplirlo«, consideraba. Al tiempo valoraba al malagueño en su trayectoria actual: »Me alegro de haber sido partícipe de su carrera. De haberlo llevado al Málaga cuando era joven y ahora en esta etapa, recuperarlo para el Betis. Creo que lo ha hecho en su carrera no ha estado centrado en estas veces que hemos trabajado juntos sino que ha estado ocho años en el Madrid, ha ganado tres Champions y ha sido seis años titular indsicutible. Ahora es más maduro, no sólo como jugador, y es el capitán. Me alegro mucho por él«.

«Todos hemos visto lo que ha hecho Antony en el equipo y ojalá se pudiera mantener en el plantel porque se ha acomplado muy bien y tiene individualidades importantes pero ahora tenemos que centrarnos en sumar los puntos y buscar un objetivo mayor. Cambiaría la situación económica del club entrar Champions y llegar más alto en Europa. De acuerdo a eso veremos la opción de tener el mejor plantel posible«, afirmaba.

Del derbi se quedaba Pellegrini con que «lo sucedido fue el producto de lo que reflejó la gente en el estadio. Nunca había visto al estadio así. Ya fue anormal el sábado con 30.000 personas y que el domingo fueran 57.000, con la mayor capacidad en el último tiempo. Es una fiesta que se vive pocas veces en el fútbol y pudimos vivirla con la hinchada. Estoy muy contento. Siempre nos centramos en seguir mejorando».

Por último, repasaba el parte médico: «Marc Roca está empezando a trabajar ya en el campo, no creo que esté para la próxima semana. Lleva tiempo parado y tiene aún molestias. Abde tuvo un esguinde de tobilllo con la selección. Evoluciona y a ver el lunes si puede llegar«.

