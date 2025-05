Pellegrini ya le ha comunicado a Adrián y a Vieites quién será titular en la final de la Conference

A primera hora de la mañana de este martes, sólo Manuel Pellegrini sabía quién sería el portero titular de la gran final de la Conference League ante el Chelsea que se disputará este miércoles por la noche en el corazón de Polonia, que va latiendo en verdiblanco al menos en la previa por la mayoría contrastada. Sin embargo, a la vista de la máxima expectación suscitada por el gran interrogante del duelo, que sin duda es quién ocupará la portería verdiblanca, el preparador chileno ha querido departir con los dos guardametas a título individual para hacerles llegar antes que a nadie qué cancerbero será quien tenga la responsabilidad de defender el arco verdiblanco en la primera final continental de su historia. Así que Adrián y Vieites ya saben quién estará mañana en la portería, un secreto que todavía no ha trascendido porque Pellegrini ha optado por guardarse la carta hasta última hora con el fin de no darle una mínima pista a Maresca en función de lo que pueda ir pasando en tan especial envite.

La razón de no esperar hasta última hora, o al menos al mismo día del encuentro como suele ocurrir en otras ocasiones es por todo lo que se viene comentando días atrás, y tiene que ver con que todos estén centrados independientemente de cual sea su papel. Tras su conocida microrrotura, Vieites ha peleado y mucho para llegar física y mentalmente preparado para el gran día tras superar su lesión y Adrián viene haciendo lo propio tras ser una pieza indiscutible en el campeonato liguero. Ningún secreto es que el meta gallego ha disputado toda la Conference desde la salida de Rui Silva en enero y el arquero sevillano, en caso de que sea el elegido, volvería a jugar después de que su último compromiso en dicho torneo fuese en diciembre y no se haya perdido un minuto doméstico desde enero. Pellegrini empleó al segundo en la última sesión en Sevilla pero lo cierto es que está por ver aún quién será el meta titular.

Saben por tanto Adrián y Vieites por separado quién será de la partida y quién seguirá desde el banquillo el compromiso frente al Chelsea, y es un secreto que aún no se ha desvelado porque el propio Pellegrini ha comentado en la rueda de prensa previa que tiene «once dudas», uno por puesto, contando no en vano con la portería bética en esta cita de enjundia como es la definitiva de la Conference, cuyo trofeo pretende levantar el Betis en tierras polacas por primera vez desde siempre en la presente edición que concluye, que es la 2024-25. Hay además un alto grado de implicación de todos sea quien sea el que juegue dada la eminente amenaza ofensiva que representa el ataque blue, a sabiendas de que si no se decide todo en el tiempo reglamentario, habrá una prórroga con los equipos ya cansados y si ésta no es definitiva llegarán los penaltis, igualmente trabajados por parte de todos aunque luego el azar decida.

Sin sorpresas

Es Pellegrini partidario de eliminar cualquier tipo de duda un día antes de la gran cita, con el fin de que los dos porteros descansen en el hotel de concentración sabiendo quién será quien actúe en el Stadion Wroclaw a partir de las 21.00 de la noche. Lo que está claro a día de hoy es que sea quien sea quien esté bajo palos ambos se sienten en plenas facultades y así lo han demostrado en la preparación previa al envite en el mismo terreno de juego donde se celebrará la final, con ejercicios calcados a los realizados habitualmente en la Luis del Sol. Otro de los asuntos que atañe y mucho a la posible consecución de la primera Conference tiene que ver con los penaltis, y es que los verdiblancos tienen muy estudiados a los lanzadores habituales de un Chelsea que al igual que el Betis espera no tener que acudir a esa ronda de lanzamientos que es un gran castigo para el perdedor y la más sabrosa de las victorias para quien alcance la gloria de ser campeón —sea por ese método o por otro cualquiera— de la Conference League.