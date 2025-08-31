Pellegrini: «El cinco de doce es malo, no es un buen porcentaje de puntos»

Manuel Pellegrini, en su análisis del choque ante los medios de comunicación, reparó en la igualdad de un partido definido por los pequeños detalles en forma de mala fortuna con el autogol de Bartra, que marcó el desarrollo de los acontecimientos. «Ha sido un partido muy parejo. Desgraciadamente, una acción desafortunada abrió el marcador y en balón detenido hicieron el segundo. Se nos dio así. Hasta ese momento estaba el partido bien jugado, muy intenso, pero el fútbol tiene jugadas puntuales que deciden los resultados. Después reaccionamos e intentamos buscar hasta en el descuento», valoraba el chileno.

Las sustituciones llegaron con el segundo tiempo avanzado, ya con el marcador en contra, y esta fue la explicación del Ingeniero a este respecto: «Creo que no había muchas razones para hacer cambios. El equipo estaba jugando bien, con intensidad y llegadas. El autogol lo cambió. Buscamos alternativas con cambios. Antes no había necesidad de hacerlos», consideró.

Lleva el Betis tantos partidos como el Celta, uno más que el resto de los equipos de la competición, y parece que esto se ha dejado sentir en los segundos tiempos. Sobre esto se cuestionó a Pellegrini: «Son estadísticas. Habría que mirar parámetros. Estamos comenzando, es el principio de la temporada y jugamos cuatro partidos en diez días. Se va sintiendo el esfuerzo, pero no creo que sea algo preocupante. Con el tiempo y el trabajo, vamos a tomar el ritmo normal de una temporada», señaló.

Quizá los cinco puntos de doce posibles obtenidos hasta la fecha aumenten las razones para buscar más refuerzos en la recta final del mercado, una circunstancia de la que Pellegrini prefería no hacer valoraciones: «Así como el ocho de doce habría sido bueno, el cinco de doce es malo. No es un buen porcentaje de puntos. Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana, no quiero tocar ese tema. Tenemos seis lesionados y faltan jugadores. Veremos qué plantel se puede armar para tener posibilidades de estar en las tres competiciones con opciones», apuntaba. Y negaba que tuviera información nueva del tema Antony: «No tengo novedades. A ver mañana qué plantel se puede estructurar al final», reiteró.

Cree que la derrota se explica más desde lo anímico que desde el posible cansancio de los futbolistas tras jugar en Vigo entresemana. «Más que el desgaste físico, pese a haber jugado cuatro partidos en diez días, lo que marcó la diferencia fue el autogol. Ellos tuvieron la confianza de ir arriba. Hasta entonces, fue un partido parejo con ocasiones en ambos arcos. Fue algo más anímico que físico al ponerse ellos con ventaja», estimó el técnico verdiblanco. Y convenía que el equipo se quedó tocado tras el 0-1: «Por supuesto, el impacto de un gol así siempre resiente. Nunca perdimos la intención de buscar el empate y descontamos con ese gol. Nos vamos amargados por no haber puntuado ante un rival muy difícil, de nivel Champions», recordó.

De la tángana final y la opinión de Fornals sobre el reloj del árbitro prefirió no opinar en declaraciones a DAZN: «No me centro en el reloj del árbitro. Hicimos un buen partido, muy bien jugado, pero nos tocó perder hoy desgraciadamente», asumió, antes de poner en valor el desempeño de la banda derecha, formada por dos chicos de la cantera: «Jugar con dos canteranos ahí ante un rival Champions demuestra que tenemos variantes. Ángel ha hecho un buen partido y Pablo está intentando ganarse un puesto. Entre todos tenemos que luchar para ser lo más competitivo posible en las tres competiciones».