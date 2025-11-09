Pellegrini cambia la historia de los Valencia - Betis

El Real Betis tiene por delante un compromiso liguero antes del parón de selecciones del mes de noviembre. Será ante el Valencia CF en Mestalla, en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga. El encuentro está marcado por el gran ... contraste clasificatorio entre ambos equipos. Por un lado, el Real Betis se coloca como quinto clasificado, a tres puntos de los puestos Champions. Por el otro, el conjunto valencianista ocupa la decimoctava posición, encadenando su segunda jornada consecutiva en puestos de descenso.

Con el recuerdo imborrable de la final de la Copa del Rey de 2022 para la afición bética, el Real Betis disputará en el feudo del Valencia su partido número 59 en Primera División. En los anteriores enfrentamientos se refleja una superioridad notoria del conjunto ché sobre los verdiblancos. 9 victorias, 7 empates y 42 derrotas son los números del Betis en terreno valenciano.

De los 58 enfrentamientos en la máxima categoría del fútbol español entre Valencia y Betis en Mestalla, los últimos cinco han contando con la presencia de Manuel Pellegrini al mando del banquillo heliopolitano. Pese al balance desfavorable del Betis en Mestalla, el técnico chileno ha logrado darle la vuelta a la tortilla en las últimas cinco temporadas, donde ha logrado tres victorias.

Estas estadísticas se traducen en que un tercio de las victorias logradas por el equipo de Heliópolis como visitante ante el Valencia, han sido con Manuel Pellegrini. El Valencia CF, club histórico del fútbol español, lleva años naufragando en Primera División, donde su objetivo ha pasado de entrar en competición europea a mantener la categoría. En cambio, el Betis encadena varias campañas entrando en Europa, siendo esto un hito histórico en la entidad bética.

Estas situaciones entre los dos equipos también han ayudado a que la dinámica de este enfrentamiento cambie. El último Valencia - Betis, que se disputó el pasado 23 de noviembre, estuvo marcado por el homenaje previo a los afectados sobre la DANA. Y es que, el encuentro que acabó con 4-2 a favor del equipo valenciano, fue el primer partido que se jugó en Mestalla tras la catástrofe sufrida en los municipios de Valencia.

Un año después de aquel suceso, el Real Betis tratará de volver a sumar de tres, como ya lo hizo ante el Mallorca, mientras que el Valencia, que no logra los tres puntos desde el pasado 20 de septiembre, busca redimirse de los malos resultados cosechados durante el último mes y medio. El duelo entre valencianistas y béticos dará comienzo este domingo 9 de noviembre a partir de las 18:30 horas.