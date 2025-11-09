Suscríbete a
Sigue el partido Valencia - Real Betis de la 12ª jornada liguera en Mestalla

Pellegrini cambia la historia de los Valencia - Betis

Antes de la llegada del técnico chileno al Betis, sólo seis victorias de 53 partidos en Mestalla en Primera División y con él, tres victorias en cinco partidos

Pellegrini y el interés de Chile: «Estoy centrado en el Betis, nadie sabe lo que va a pasar»

Valencia - Betis, en directo

Lo Celso disputa un balón con Barrenechea en el Valencia - Betis de la temporada 2024-25
Lo Celso disputa un balón con Barrenechea en el Valencia - Betis de la temporada 2024-25

Alberto Moreno

El Real Betis tiene por delante un compromiso liguero antes del parón de selecciones del mes de noviembre. Será ante el Valencia CF en Mestalla, en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga. El encuentro está marcado por el gran ... contraste clasificatorio entre ambos equipos. Por un lado, el Real Betis se coloca como quinto clasificado, a tres puntos de los puestos Champions. Por el otro, el conjunto valencianista ocupa la decimoctava posición, encadenando su segunda jornada consecutiva en puestos de descenso.

