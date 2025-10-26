Pellegrini apunta al Atlético y agradece el interés de Chile: «Que quieran que sea su entrenador es un orgullo»

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis también ha aparecido en la previa del importante duelo ante el Atlético de Madrid. Los halagos que ha recibido el entrenador verdiblanco en los últimos días, con declaraciones de los dirigentes del fútbol chileno ... que lo querrían en el banquillo de La Roja, han encontrado la respuesta de agradecimiento del técnico bético. «Que quieran que sea su entrenador es un orgullo. Es mi país», ha manifestado Pellegrini, que también ha repasado otras claves del duelo ante el equipo colchonero.

Para empezar, el Betis contará con todas sus elementos disponibles a excepción de Isco Alarcón, después de que Amrabat haya vuelto a ejercitarse con normalidad con sus compañeros. «No fue al partido de Europa League por unas molestias, era mejor que se quedase en Sevilla. Ahora está bien y va a estar en la lista de citados», ha señalado el entrenador bético sobre la vuelta del centrocampista marroquí.

Es un duelo en las alturas entre Betis y Atlético de Madrid. «Esperemos jugar un partido bueno ante un rival con el que estamos luchando en la clasificación. No es un partido trascendental, pero sí tres puntos muy importantes», ha dicho Pellegrini, que quiere que su equipo mantenga la personalidad de siempre: «Nosotros no cambiamos nuestro fútbol y tratamos de imponer el nuestro. Queremos mantener siempre una unidad futbolística. No por ganar los partidos anteriores se va a ganar el siguiente. Eso son sólo estadísticas».

Sin entrar en los asuntos de su renovación, Pellegrini sí ha agradecido el interés declarado abiertamente de los dirigentes de su país. «El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo. Es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá», ha expuesto el chileno, que no ha querido comentar los rumores que lo han vinculado a otros banquillos: «No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país».

También se ha referido Pellegrini a la situación de Chimy Ávila, por quien el Betis deberá pagar 350.000 euros más a Osasuna en el caso de que juegue un partido más como verdiblanco. «Es uno más de la plantilla y sigue trabajando como todos. Nadie está preocupado por las variables, ni el futbolista ni en el cuerpo técnico», ha señalado al respecto.