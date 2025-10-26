Suscríbete a
+Palmera

Pellegrini apunta al Atlético y agradece el interés de Chile: «Que quieran que sea su entrenador es un orgullo»

El técnico responde a los halagos que ha recibido de su país en los últimos días ante las dudas sobre su continuidad en el Betis

Todos disponibles en el Betis a excepción de Isco para recibir al Atlético de Madrid

Manuel Pellegrini observa el entrenamiento del Betis
Manuel Pellegrini observa el entrenamiento del Betis víctor rodríguez
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis también ha aparecido en la previa del importante duelo ante el Atlético de Madrid. Los halagos que ha recibido el entrenador verdiblanco en los últimos días, con declaraciones de los dirigentes del fútbol chileno ... que lo querrían en el banquillo de La Roja, han encontrado la respuesta de agradecimiento del técnico bético. «Que quieran que sea su entrenador es un orgullo. Es mi país», ha manifestado Pellegrini, que también ha repasado otras claves del duelo ante el equipo colchonero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app