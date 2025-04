Pellegrini anuncia que Marc Roca deberá operarse y busca relevo para Llorente: «Veremos cuál es la mejor solución»

Pellegrini quiere cero concesiones en Polonia. Así lo ha transmitido este Miércoles Santo en Sevilla, donde el entrenador verdiblanco ha verbalizado su ilusión por que su equipo consiga el pase a semifinales siempre bajo la premisa de hacer un buen partido ante el Jagellonia, defendiendo el resultado de la ida. Eso sí, ha tenido que digerir el preparador heliopolitano la peor noticia del día, que no es otra que la baja indefinida de un Marc Roca que deberá operarse. El medio para más señas estaba por la labor de probarse en el entrenamiento de este miércoles pero no ha sido posible y la cosa no pinta bien: «Marc Roca tiene unas molestias que no le permiten estar al cien por cien y seguramente tenga que pasar por el quirófano», fue lo que espetó literalmente el chileno en rueda de prensa.

No quiso obviar tampoco Pellegrini que no está teniendo especialmente suerte en lo que a dolencias se refiere, dado que la baja de Roca se suma a la ya conocida de Diego Llorente tras su participación ante el Villarreal: «Lamentablemente la lesión de Diego vino en muy mal momento. Estaba en un gran rendimiento; el equipo también. Rotábamos los centrales de forma adecuada para tener resultado. Lamentablemente no está y tenemos que centrarnos en los jugadores que tenemos. Hemos tenido el infortunio de lesiones en distintos puestos y el plantel ha dado la cara. Bartra, Natan, Mendy, Ricardo... veremos cuál es la mejor solución, no sólo para pasar a las semifinales, sino también para seguir ambicionando ser mejor equipo», manifestaba en ese mismo sentido Pellegrini.

Cuestionado por Isco, el entrenador del Betis subraya el crecimiento físico del mediapunta en las últimas semanas: «Está bien, físicamente no tiene problemas. Llevaba un par de semanas con dolor en la pierna pero lo ha superado y está al cien por cien. No tiene problemas en esa zona. ¿El partido contra el Jagiellonia? Nuestra intención es clasificar, ya veremos mañana cuál es el once inicial. Como institución estamos centrados y ya habrá tiempo para hablar de cosas personales», señalaba, en último término al juicio de su futuro.

Asimismo, volvía a ser tanteado en sala de prensa Pellegrini sobre su amistad con Enzo Maresca, técnico del Chelsea, al que tiene gran estima al haber coincidido con él en el West Ham. No hay apuestas pero sí confianza en verse en Breslavia: «Lo más importante para llegar a la final es pasar primero los cuartos, luego centrarnos en las semis, en base a la ambición. Pero no creyendo en que los rivales pueden ser fáciles o difíciles ni una cosa ni la otra. Ojalá demos el primer paso para pasar semifinales y sería muy bonito encontrarse con el Chelsea en la final».

