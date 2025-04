Pellegrini agranda su leyenda

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia con el Real Betis. Más bien, no se cansa de hacerla. Como su equipo no se está cansando de ganar en este espectacular 2025 que, en los primeros cuatro meses, está protagonizando el conjunto verdiblanco tanto ... en LaLiga como en la Conference League, competición que tiene tremendamente ilusionada a toda la afición bética. Y es que, si después del triunfo continental ante el Jagiellonia en la ida de los cuartos de final de la competición europea, el chileno igualaba a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador con más victorias de toda la historia heliopolitana (116), los tres puntos conseguidos en Montilivi frente al Girona en la decimocuarta conquista liguera del campeonato hacen que el santiaguino haya superado al técnico balear y se haya colocado en solitario, con 117 triunfos, en el preparador que más partidos ha ganado entre todas las competiciones, de toda la historia del club heliopolitano. Ha conseguido este registro Pellegrini habiendo dirigido 247 partidos, todos ellos en Primera división, por los 263 encuentros oficiales en los que Serra Ferrer estuvo en el banquillo del primer equipo verdiblanco, tanto en Primera como en Segunda división. Por lo tanto, el chileno no sólo ha superado un récord que estaba vigente desde hace casi 20 años, sino que para conseguirlo ha necesitado un total de 16 encuentros menos que el de Sa Pobla.

Mostrando una ambición desmedida y siendo gran protagonista del crecimiento deportivo que ha experimentado la entidad desde que llegara a Heliópolis en el verano de 2020, junto a la gestión en este apartado de Ángel Haro y José Miguel López Catalán y de la dirección deportiva encabezada ahora por Manu Fajardo, el Betis, bajo la dirección de Pellegrini, ha logrado volver a tocar plata, la Copa del Rey de 2022; y va a clasificación europea por temporada -acumula cuatro, 2020-21, 21-22, 22-23 y 23-24, y está cada vez más cerca de sacar el billete para la quinta consecutiva-. Además, en las últimas semanas de competición oficial, el chileno tiene por delante varios retos, como por ejemplo clasificar al equipo bético para la máxima competición, la Liga de Campeones, por segunda vez en toda su historia, ganar por primera vez un título europeo y, en el apartado personal, ser el primer entrenador con dos entorchados en el club. Hasta ahora, O'Connell ganó LaLiga del 35, Rafael Iriondo la Copa del Rey de 1977, Lorenzo Serra Ferrer la Copa del 2005 y con el propio Pellegrini el Betis levantó el torneo copero en 2022. Por detrás de Pellegrini y Serra, muy destacados, en el top cinco de entrenadores béticos con más victorias se encuentran Pepe Mel, tercero, con 88 triunfos en 202 partidos; Antonio Barrios, cuarto, con 85 en 176; y Ferenc Szusza, quinto, con 79 victorias en 198 encuentros dirigidos. En cuanto a porcentajes partidos entrenados/victorias, es precisamente Barrios el que encabeza esta relación, con el 48,29 por ciento; después aparece Pellegrini, con el 47,36 por ciento; Serra Ferrer, con el 44,10 por ciento; Mel, con el 43,56 por ciento; y cierra el húngaro, con el 39,89 por ciento. Tiene Pellegrini contrato con el Betis hasta el final de la próxima temporada 2025-26 y, como se publicó en este periódico, al término de la temporada se sentarán club y entrenador con la posibilidad encima de la mesa de ampliarlo por más tiempo. Más allá de eso, tiene en su mano poder superar todas las plusmarcas que le quedan como entrenador bético en la historia de la entidad. Es el más ganador en todas las competiciones, pero le falta serlo también en la Copa del Rey y ser el técnico con más partidos dirigidos, algo que conseguirá en caso de mantener su puesto en la próxima campaña. Le falta al actual preparador verdiblanco, como hemos mencionado anteriormente, disputar la máxima competición continental, la Liga de Campeones, con el primer equipo bético. Es una de sus mayores ambiciones desde que llegó allá por el verano de 2020. Está en ese camino si, en la lucha con el Villarreal, el Betis finaliza quinto clasificado la temporada en LaLiga. También lo logrará si acaba sexto, como está ahora, y el Athletic Club gana la Liga Europa de esta temporada, cuya final se disputa en San Mamés, y es el cuadro vizcaíno el que cierra el curso en la quinta posición. Segundo con más puntos después de 32 jornadas En otro orden de cosas, después de la victoria del lunes en Girona (1-3), el Betis acumula 51 puntos en las 32 jornadas de LaLiga disputadas hasta el momento. Una cifra sólo superada, a estas alturas del campeonato liguero, por los 57 que, a falta de seis jornadas para el final, llevaba el primer equipo verdiblanco con Manuel Pellegrini al frente en la temporada 21-22 en la que ganó la Copa del Rey. Así que el equipo de la actual campaña 24-25 es el segundo mejor equipo en lo que a puntuación liguera se refiere de los cinco años en los que el chileno es el director técnico. Precisamente, aquel curso 21-22 fue el que mayor número de puntos logró el conjunto bético en esta última etapa con el santiaguino en el banquillo, 65 unidades. Sí hay una coincidencia con la temporada 2004-05, en la que el Betis, además de ganar la Copa, se clasificó para la Champions League. Y es que a estas mismas alturas del campeonato, después de 32 partidos ligueros jugados, el equipo verdiblanco, dirigido por Lorenzo Serra Ferrer, también sumaba 51 puntos. El final de aquella campaña todos los béticos lo recuerdan. Ahora, sueñan con que el equipo, que está en disposición, pelee al máximo por repetirlo.

