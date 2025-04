Pellegrini afronta el Betis - Villarreal como «un partido de seis o siete puntos incluso»

Víspera de partido trascendental en la lucha por la quinta plaza del campeonato. A poco más de 24 horas para el encuentro en el Benito Villamarín ante el Villarreal, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comentado que «lo veo como un partido muy difícil porque jugamos ante un muy buen equipo. Tiene un plantel importante, se ha sabido reforzar con muchos jugadores y que está en esa quinta posición con mucho mérito. Estamos con la misma cantidad de puntos así que es un partido de seis o siete puntos incluso. Nosotros ganamos tres, ellos pierden tres y le ganamos la diferencia de gol«.

«Pero también, como dijo Marcelino, después de eso quedan 21 puntos más por jugarse así que no va a ser un partido final ni mucho menos, pero para nosotros es muy importante poder posicionarnos tres puntos por arriba porque ellos tienen un partido menos», añadió el entrenador verdiblanco.

El partido está programado para las 18.30 de una jornada tan significativa como la del Domingo de Ramos. Preguntado precisamente por el día del encuentro, el técnico verdiblanco recuerda que "es una semana especial para todos. Sabemos lo importante que es aquí en Sevilla y en todas las partes del mundo para la gente que es católica. Creo que la gente tiene la capacidad de tomar la decisión. Si puede participar en las dos cosas, si está sólamente centrado en la parte religiosa. Pero creo que la hinchada se va a mantener siempre detrás nuestro, sea el día que sea, porque así lo ha demostrado".

Pellegrini no podrá contar para la visita del Villarreal con la presencia del Chimy Ávila. «Tuvo un problema muscular ayer, está en revisión médica, no va a estar citado para esta semana. Vamos a ver con los resultados qué tipo de gravedad tiene la lesión. Por ahora, para este partido no está citado», ha comentado Pellegrini. En cuanto a la situación de Abde y sus molestias en el tobillo, el entrenador bético ha comentado que «ha tenido una mejoría, vamos a ver si puede estar para el próxima fin de semana o la Conference».