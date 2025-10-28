Suscríbete a
+Palmera

Pellegrini: «Sus goles fueron muy psicológicos»

LALIGA EA SPORTS

«El marcador no refleja el partido», señaló el Ingeniero, destacando que «el equipo no bajó nunca los brazos y buscó hasta el final la posibilidad de descontar»

Betis - Atlético: Con fe no basta ante un muro (0-2)

Pellegrini, en el transcurso del Betis - Atlético de Madrid
Pellegrini, en el transcurso del Betis - Atlético de Madrid MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La eficacia en las áreas marcó el duelo por la cuarta plaza entre el Betis y el Atlético de Madrid que se llevaron los colchoneros con dos latigazos en la primera parte y en momentos clave. Así lo vio Pellegrini: «Fue un partido muy ... disputado. Ellos tuvieron la fortuna y la calidad de meter el 1-0 en el minuto 2 y el segundo, otro golazo, en el 45. Tuvimos oportunidades para descontar pero no lo hicimos», resumió el Ingeniero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app