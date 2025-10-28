Pellegrini: «Sus goles fueron muy psicológicos»

La eficacia en las áreas marcó el duelo por la cuarta plaza entre el Betis y el Atlético de Madrid que se llevaron los colchoneros con dos latigazos en la primera parte y en momentos clave. Así lo vio Pellegrini: «Fue un partido muy ... disputado. Ellos tuvieron la fortuna y la calidad de meter el 1-0 en el minuto 2 y el segundo, otro golazo, en el 45. Tuvimos oportunidades para descontar pero no lo hicimos», resumió el Ingeniero.

Para Pellegrini, no hubo diferencia de entrega de sus jugadores en la presión entre la primera y la segunda mitad. «No creo que hayamos apretado más en el segundo tiempo. En el primero lo hicimos muchísimo pero ellos lograron goles en los minutos 2 y 45. El hecho de haber hecho gol tan temprano hace que se fortifique más porque es un equipo que se defiende bien y cuesta mucho generar espacios. Tuvimos ocasiones para descontar, pero ellos son muy buen equipo y tiene mucho mérito», consideró el técnico verdiblanco.

Ni en Genk ni este lunes pudo marcar el Betis, que se quedó a cero tras muchos encuentros convirtiendo. «Ya ha dicho muchas veces que las estadísticas no reflejan lo que es el fútbol. Hicimos un partido correcto, pero no tuvimos la mínima fortuna para estrechar. Sus goles fueron muy psicológicos. No es lo mismo irte al entretiempo con 1-0 que con 2-0».

En cualquier caso, como apuntó en sala de prensa, para Pellegrini «el marcador no refleja el partido. Hubo un gran gol de Simeone que los acercó al fútbol que más les gusta. La misma cosa pasó en el 46 y reforzó su capacidad defensiva. El equipo buscó, pero ellos hicieron dos golazos, de mucha calidad, y entraron al fútbol que saben hacer y lo hicieron muy bien», valoró.

Le gustó a Pellegrini la aportación de Lo Celso en el segundo tiempo: «Entró muy bien, dio más precisión al volumen ofensivo. La dio muy bien. El equipo venía jugando bien de esa manera. Gio jugó el jueves y estimamos que era mejor partir así. Con Gio tuvimos ocasiones claras para haber convertido, pero no lo hicimos y se llevó el partido el Atlético, que hizo un partido muy completo también», reconoció, dándole su sitio al equipo de Simeone.

«Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero jugamos contra el Atlético y ellos se pusieron en ventaja a los dos minutos», recordó en el mismo sentido el chileno. «Costaba más encontrar espacios en el primer tiempo. En el segundo tuvimos ocasiones, un tiro al travesaño, una buena parada de Oblak en el primer tiempo... Ellos hicieron dos goles y supieron defenderlos muy bien», insistió.

Se queda con lo más positivo Pellegrini, con la entrega del equipo y su actitud pese al mazazo del 0-2 al intermedio: «Durante el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones que no acabaron bien. El equipo no bajó nunca los brazos y buscó hasta el final la posibilidad de descontar. Fueron dos golazos y muy psicológicos. El 1-0 al descanso habría sido más apretado, pero no se dio y nos tocó perder», dijo.

«En el primer tiempo comenzaron bien, hicieron gol y tuvieron un par de contragolpes muy peligrosos. Tras eso, tomamos el dominio de juego para acercarnos a la portería. Quizá no estuvimos finos en el último tercio para crear ocasiones y el segundo gol les abrió mucho más el partido. No pudimos descontar en el segundo. Ese gol los ayudó muchísimo», destacó Pellegrini.

Se le preguntó al Ingeniero por Deossa y señaló esto del colombiano. «Él es potencia, tratando de llegar a rematar fuera el área y apareciendo sin balón. Se está poniendo a tono tras estar con lesiones que le impidieron poder jugar. Esperemos que dé pronto su mejor versión como jugador». De Amrabat indicó que «puede jugar con Fornals, Marc o Deossa. Es muy posicional y los otros de ida y vuelta. No ceo que haya problemas en ese aspecto y menos con su funcionamiento».

Del posible penalti a Natan y la segunda amarilla para Nico González, que no mostró Martínez Munuera, no se pronunció el preparador verdiblanco, para quien la actuación arbitral no fue determinante. «No podría decir. No las he visto. Esa jugada puntual fue muy importante porque vino el segundo de ellos, pero no puedo opinar. No creo que el arbitraje fuera factor fundamental para el marcador».