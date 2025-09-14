Pellegrini: «Me gustó el equipo por su espíritu, el orden y el convencimiento»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Ciudad de Valencia después de que su equipo no fuera capaz de derrotar al Levante (2-2). Los locales a los diez minutos de juego ya ganaban por 2-0, pero el equipo verdiblanco consiguió empatar el partido y buscó sin éxito el tanto que les podía dar los tres puntos.

«El partido lo vi como un comienzo nefasto con dos goles en contra y muchas pérdidas en la salida. Eso condicionó mucho el partido. Comenzar perdiendo 2-0 de visita en nueve minutos no es fácil, pero de ahí para adelante el equipo hizo un gran partido. No sólo porque no se resintió, sino porque yendo 2-0, a través del fútbol creo oportunidades e hizo dos goles y otro anulado que fue más que dudoso. Hubo tres o cuatro opciones muy claras y muchos remates al arco. Ellos, además, llegaron poco. Me gustó el equipo por su espíritu, el orden y el convencimiento de que a través del juego le íbamos a dar la vuelta al resultado», comenzó analizando Pellegrini.

Los fichajes verdiblancos, a excepción de Pau López, jugaron siendo la mayoría de ellos titulares y Pellegrini lo valoró así: «Estamos en un periodo de transición para ir integrando jugadores. Antony ya lo estaba, pero hace mucho que no jugaba un partido. Le hemos dado minutos a Amrabat y Valentín Gómez, al estar Bartra lesionado y Diego aún no disponible para 90 minutos. Abde viene de una lesión larga y se está integrando, como Marc Roca o Amrabat. Hay que sacar la mayor cantidad de resultados posibles en este periodo. Me alegra mucho el espíritu que mostró el equipo tras estar 2-0 abajo».

Héctor Bellerín se quejó tras el partido de las condiciones climáticas con las que tuvieron que competir en Valencia este domingo, aunque Pellegrini no le dio tanta importancia aseverando que «el calor era para los dos equipos, lo cual le da más mérito a estar presionando cuando vas perdiendo frente al que va ganando, que puede defender en pocos espacios». «No ha influido el calor y el espíritu de equipo lo hizo dejar de lado», añadió.

Por último, con respecto al polémico gol anulado a Altimira en la primera parte, Pellegrini comenzó señalando que «de esas jugadas hay seis o siete en cada córner». «El VAR estimó que había que anularla, pero no me parece que en un córner se pueda saber quién agarra antes o después. Es difícil saber eso. No tuvo trascendencia y me ha parecido un gol mal anulado», zanjó el chileno.