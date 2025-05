Pellegrini: «La carrera por la Champions no ha terminado»

Las primeras palabras de Manuel Pellegrini en sala de prensa tras la igualada con el Osasuna sirvieron como declaración de intenciones. «El empate es malo, pero la carrera por la Champions no ha terminado -dijo-. Cada partido es una final y vamos a ver qué hacen el resto de equipos. Intentamos hacer los puntos, pero el desgaste físico y emocional fue grande el jueves tras acabar a las tres-cuatro de la mañana. No hubo tiempo para preparar el partido. Pudimos defender mejor el 1-0 sin haber tenido muchas ocasiones, pero al final ellos lograron el empate», valoraba el Ingeniero en sus primeras impresiones tras el partido.

Se le cuestionó si el Betis debería haber sido más conservador con el 1-0 y este fue su razonamiento: «Cuando vas 1-0 y te empatan, parece que habría que haber hecho las cosas de otra manera. Quisimos manejarlo, pero perdimos pases y ellos pusieron centros que nos complicaron en la parte defensiva. Mientras siga habiendo opciones, hay que seguir peleando».

Quizá, inconscientemente, no sólo pesaran las piernas sino también la cercanía de la final de la Conference League. «Esperemos que no. Tenemos que ir a Madrid a recuperar estos dos puntos. Estamos desde mañana centrados en eso. Quedan más de quince días para esa final. No es poco tiempo como para estar pensando en eso. Perdimos dos puntos y hay que buscarlos el jueves en Vallecas», apuntaba el técnico verdiblanco, con la mente puesta siempre puesta en el siguiente partido, no más allá. «Después del empate, el Osasuna tuvo ocasiones peligrosas, pero anteriormente a eso no habían llegado mucho tampoco. Creo que el empate es justo», indicó.

Las dos últimas semanas ligueras empiezan ya con dos partidos en los próximos días siete días y a domicilio. Así lo ve Pellegrini. «Quedan cuatro días. Los jueves, y más cuando se viaja, hay un desgaste físico y psicológico que cuesta recuperar en poco tiempo. Tenemos que recuperar la parte competitiva a nivel local y siempre dije que no dependemos solo de nosotros, pero vamos a dar lucha hasta el final», reiteró.

La sensación de Adrián era «muy agridulce» tras el empate. «No nos vale un punto en casa. Creo que la primera parte la hemos regalado. No hemos sido nosotros. No hemos tenido el ritmo que tenemos aquí. Poniéndonos 1-0, con lo difícil que es, hay que tirar de inteligencia. Nos ha podido el ímpetu de buscar el segundo gol. Perdemos dos puntos. No está nada decidido, estamos a tres puntos del Villarreal. Hay que seguir luchando hasta el final, pero hay que ser mucho más exigentes con nosotros mismos desde el primer minuto», analizaba el meta verdiblanco.