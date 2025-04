Pellegrini: «Ahora la responsabilidad es mucho más grande por la ambición de llegar lo más arriba posible»

Quinto con 54 puntos, en zona Champions, duerme el Betis, disparado en fútbol y resultados. Sereno como siempre, así analizaba Pellegrini la victoria sobre el Valladolid. «Triunfo muy importante. Hicimos un muy mal primer tiempo con exceso de confianza, aunque lo habíamos hablado. Que a poco que se baja la intensidad, cualquier rival te complica. Lo arreglamos en la segunda parte con una victoria importante. Estamos en puestos Champions y descontamos diferencia de goles con el Villareal. Esperemos dar el mejor rendimiento posible de aquí al final de temporada. No salimos con la dinámica que requería el partido. Pero el mérito fue tener la capacidad de hacer un partido distinto en el segundo tiempo y marcar cuatro goles», analizaba el chileno.

Fue clave el descanso para que el equipo se corrigiera y mejorase sus prestaciones de manera superlativa, al punto de hacer cuatro goles más. «En el primer tiempo no hicimos nada. No hubo movilidad, llegadas, solo el gol de rebote, pero no ocasiones y mucho juego al pie. No se producían espacios y la salida era lenta. A ese ritmo, ganar era imposible», reconocía el Ingeniero, que ponía en valor la importancia de los goles de cara a posibles empates finales: «Cuando las cosas están muy estrechas por puntos, importan los goles. Hace poco teníamos una diferencia importante con el Villarreal y ahora estamos a un gol por si se decide en igualdad a puntaje. Hay que seguir peleando para llegar lo más arriba posible. Tenemos diez puntos de ventaja sobre la Conference y ocho sobre la Europa League. Hay que pelear con el Athletic y el Villarreal por el puesto Champions», señalaba.

Incluso hay opciones reales de subir aún hasta la cuarta posición, que de momento pertenece al Athletic Club de Bilbao. «Mientras las matemáticas calcen, hay que creer -entiende el técnico-. Hay una diferencia de seis puntos con el Athletic. Estamos enfocados en el presente. Hoy, en el Valladolid, y ahora que esto ha pasado, en la semifinal de la Conference. Hay que afrontarlo con la tranquilidad, ambición e ilusión que viene caracterizando a este club», subrayaba.

«El mérito del plantel es que hemos podido rotar y todos están mentalizados de cerrar una buena temporada. Ahora la responsabilidad es mucho más grande por la ambición de llegar lo más arriba posible estando en un buen momento futbolístico. Nos queda centrarnos en la ida contra la Fiorentina. Jugar jueves y domingo no será fácil, pero ojalá podamos alcanzar los objetivos que nos proponemos», indicaba Pellegrini, al que se le preguntaba por el estado de euforia que vive el equipo, que no para de dar alegrías a su gente. «La euforia tiene que estar basada en los hechos y estos se demuestran en el campo. Igual que hay euforia ahora, pueden venir momentos complicados. Falta rematar la temporada, ojalá que la rematemos bien. Estamos bien posicionados para clasificarnos a Europa. Todo está basado en el trabajo, la conciencia y la ambición».