Pellegrini: «Nos vamos amargados, pero al equipo poco se le puede recriminar»

Sensaciones encontradas al término del choque en el Benito Villamarín contra el Villarreal porque el Betis se marchó sin puntos pero con la impresión de haber merecido mucho más. Un sentimiento compartido por Manuel Pellegrini en su comparecencia posterior ante los medios de comunicación. «Nos vamos amargados por el resultado, pero por otro lado poco se le puede recriminar al equipo. Desde el primer minuto salimos con mucha intensidad para meter al Villarreal en su campo. Tuvimos ocasiones y en ese córner nos empatan cuando no habían llegado a portería. Ni siquiera fue directo, sino después de tres rebotes. Nos agarran de nuevo al inicio del segundo tiempo, pero dominamos, tuvimos ocasiones y merecimos mejor resultado, aunque hay que conseguirlo. Quedan muchos puntos y hay que pelear con la misma ambición en las dos competiciones, buscando las semifinales en la Conference y peleando los 21 puntos para llegar lo más arriba posible. Jugando de esta manera estoy convencido de que vamos a conseguir muchos», analizaba en rueda de prensa.

La peor noticia del domingo pudo no ser la derrota sino la lesión de Diego Llorente, cuya disponibilidad peligra para lo que resta de curso, según apuntó el Ingeniero. «Diego tuvo una molestia muscular en el isquio y le va a costar recuperarse de aquí al final de temporada. Si llega, lo hará muy justo. Es complicado porque tenemos a Natan apercibido en la Conference, pero ya veremos cómo lo reemplazamos. Vamos a esperar a lo que diga el doctor y buscaremos la solución para suplirlo hasta el final de temporada», comentó cuando se le preguntó por el estado físico del madrileño.

Del Villarreal no le sorprendió que se encerrase defendiendo el marcador. «No. Ellos se sintieron superados desde el primer minuto. Apretamos muy fuerte arriba y recuperamos fácilmente. Se encontraron con ventaja y defendieron los puntos, que eran muy importantes. Cada uno lo hace como estima mejor y lo hicieron bien porque no pudimos hacerles gol pese a las ocasiones», señaló.

La derrota corta una racha muy importante en un día de lo más inoportuno por la consideración de rival directo del Villarreal. «El equipo está dolido porque queríamos sumar estos tres puntos en casa. Era un partido de seis por los tres que no sumaban ellos. La diferencia de goles ahora les favorece porque en el general están mejor. El equipo ha estado peleando hasta el último minuto y seguimos a tres puntos de la quinta plaza. Veremos hasta dónde nos permite llegar la temporada», indicaba Pellegrini, que no se pronunciaba ni sobre los posibles penaltis ni sobre las pérdidas de tiempo del Villarreal: «No he tenido la oportunidad de ver las jugadas. Cada uno maneja el tiempo como estima conveniente. Lo importantes es el convencimiento del equipo, que está en la senda correcta. Si jugamos como hoy, vamos a obtener el logro que queremos a final de temporada».

Restó importancia a un pique entre Jesús y Antony al fina del primer tiempo. «No ha sido nada importante, algo que pasa muchas veces entre jugadores. No ha afectado al rendimiento del equipo ni al resultado. Son cosas puntuales sin trascendencia», zanjó el Ingeniero, preguntado de nuevo por el triunfo del Villarreal en un estadio como el Villamarín: «Tiene mucho mérito haber ganado. En cuanto al juego, no analizo. Tenían que sacar el resultado porque con el empate perdían el goal average. Sacaron los puntos y no tengo más análisis que hacer».

Por último, Pellegrini está a la expectativa respecto a la recuperación de Abde. «Ojalá esta semana se reintegre a trabajo. Es un jugador de banda importante para nosotros. Vamos a ver esta semana cuándo puede reaparecer», señaló.