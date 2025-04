Pellegrini: «Tenemos que jugar la vuelta como si partiéramos de 0-0»

Con dos goles de ventaja viajará el Betis a Bialystok la próxima semana tras la completa actuación firmada este jueves en el Benito Villamarín y que dejó satisfecho a Manuel Pellegrini. «La valoración es muy positiva por el juego del equipo. No dimos chance, estuvimos intensos y muy bien defensivamente. En el primer tiempo hicimos dos goles y tuvimos un par de ocasiones más. En el segundo, el dominio fue total con un par de tiros al poste y un par de llegadas para aumentar el marcador. No tuvimos ningún descuido ni bajamos la concentración ni la intensidad, lo cual es fundamental en 90 minutos para pasar esta ronda. Tenemos que jugar allá sin el marcador en la cabeza, partimos 0-0 y buscamos la clasificación», analizaba el técnico en sala de prensa.

Reunió ocasiones de sobra el Betis para hacer un tercer gol que se resistió y dio la impresión que fue esa la guinda le faltó a la noche. «Nos ha faltado concretar las ocasiones que generamos. Tuvimos un par de tiros al poste y un par de ocasiones más. Tenemos que ir allá con la mentalidad de hacer el partido que hay que hacer para pasar de ronda en esta competición», insistía el Ingeniero. Negaba, eso sí, que hubiera dosificado a los futbolistas pensando en el duelo de este domingo contra el Villarreal. «No, no, para nada. No he dosificado a nadie. Isco no estaba para más de 45 minutos y además tenía amarilla. Llorente y Natan también, así que no quisimos arriesgar. Jesús tiene un problema estomacal y Antony, molestias, pero pensábamos solo en este partido. Me cuesta criticar algo de lo que hicimos. Tuvimos volumen de ataque y ocasiones y nos pusimos 2-0», razonaba el Ingeniero. «Antony tuvo una pequeña contractura en el gemelo en el último entrenamiento. Y Jesús un problema estomacal, pero de aquí a mañana debe estar bien», señalaba.

Tiene muy claro Pellegrini cómo afrontar el partido en Polonia: «Lo que sí nos corresponde es salir a buscar el partido y no jugar con la ventaja de 2-0. Esperemos hacer un partido completo para que la suma de los dos nos permita clasificarnos», indicaba, subrayando que «la eliminatoria nunca está sentenciada, ni con 4-0. Ha pasado muchas veces que se le da la vuelta», avisaba. «El partido nuestro fue muy serio y quizá por ello vio caras serias. Estamos conformes porque no sufrimos atrás y buscamos siempre el tercer gol», resaltaba el técnico verdiblanco.

Uno de los más destacados del equipo fue Fornals, cuya polivalencia elogiaba Pellegrini: «Pablo Fornals juega de Pablo Fornals: por derecha, izquierda o de mediocentro. No tiene problemas en adaptarse a las funciones de cada puesto. Le da también buena salida al balón y por eso lo retrocedimos aunque tiene buena llegada al área y pone buenos centros desde la banda».

Llega «bien» el equipo para el domingo, según reseñó Pellegrini. «Lo de Jesús no debe dar problemas y a Antony lo dosificamos. Están Isco, Lo Celso, William, Marc Roca... Está el plantel bastante completo para esta última parte de la temporada. Hay que hacer un partido bastante completo e intenso ante un rival que será muy difícil», advertía sobre el Villarreal. Con una victoria más, Pellegrini superaría a Serra Ferrer como el entrenador con más triunfos en la historia del club. «Son estadísticas, anécdotas. Siempre es importante saberlo, pero lo que reflejan es el trabajo del club. Lo importante es que el equipo siga creciendo y aspirando a cosas importantes. Nos queda el último remate de la temporada en Conference y en LaLiga y esperamos lograr esa victoria el domingo», consideró el chileno.

