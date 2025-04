Pellegrini: «Estuvimos muy aplicados en defensa, sacar un punto aquí no es fácil»

Para sacar un valioso punto de Montjuic contra el Barcelona, el Real Betis se aplicó como nunca en defensa, completando un sensacional ejercicio de resistencia que dejó muy satisfecho a Manuel Pellegrini. «El equipo estuvo muy aplicado en defensa aunque no es nuestro estilo. El Barcelona es un equipo muy complicado cuyo vendaval ofensivo es difícil de parar. Lo hicimos bastante bien. Sacar un punto aquí no es fácil. En Sevilla empataron y tuvimos muchas ocasiones. Hoy hemos estado muy aplicados. En el primer tiempo tuvimos un par de ocasiones y en el segundo llegamos menos y nos fueron metiendo en el área», comentaba el chileno tras el encuentro en declaraciones a Movistar LaLiga.

Hubo varios cambios en el once. A Isco, sancionado, lo suplió Lo Celso, aunque el argentino no aguantó todo el partido. «Lo que pasa es que Gio recién aparece de lesión y no podía jugar más de 60 minutos. Antony viene jugando mucho y hay que tener en cuenta que tenemos Conference el jueves y el domingo una final con el Villarreal. Había que dosificar. Hicimos cuatro o cinco cambios, pero el equipo ha respondido», destacaba el Ingeniero, al que se le preguntaba por la sustitución efectuada al descanso. «Creíamos que Pablo (Fornals) nos podía dar más salida y meter balones a la espalda. Controlamos la salida de balón del Barcelona. Nos apretó pero el equipo supo estar aplicado los 90 minutos», subrayó.

Hizo dos cambios Pellegrini, con la entrada de Bakambu y Jesús Rodríguez, para llevarse los tres puntos. «Lo intentamos. Pensamos que en los últimos quince minutos ellos podían sentir el esfuerzo del miércoles. Siempre digo que jugar con menos de tres días pasa factura. Y con la velocidad de Bakambu y Jesús podíamos hacer daño. Hubo un par de ocasiones pero no se pudieron concretar», señaló Pellegrini, que había detectado el punto débil de la zaga azulgrana. «Sin lugar a duda arriesgan mucho en defensa, pero son primeros de LaLiga, están en la final de la Copa del Rey y en la Champions. Tienen mucha capacidad técnica y ofensiva. Cuesta agarrarlos mal parados. Con más calma y precisión, podríamos haberles hecho más daño, como hicimos en el Villamarín», recordaba el técnico verdiblanco.

Admite Pellegrini que el equipo, ahora quinto en la tabla a expensas del partido del Villarreal, luchará por un billete en la Champions. «Vamos a intentarlo, a llegar lo más arriba posible. Depende de nosotros. Tenemos que jugar con el Villarreal en casa, que es una final. Tenemos que ir partido a partido. Ahora, la Conference el jueves. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar».

Un plantel «muy comprometido»

«Valoro mucho el empate. No era fácil sacarlo. En la Copa jugamos muy bien y en Sevilla debimos haber ganado. El partido lo controla el Barcelona pero estuvimos muy atentos en defesa. Tuvimos un par de oportunidades claras para haber finiquitado el partido. En la segunda parte, llegamos poco con peligro y después defendimos muy bien», resumía en sala de prensa el Ingeniero. «Veo un plantel muy comprometido para conseguir logros. Seguimos vivos en la Conference y en LaLiga para tratar de llegar a Europa un año más. Hicimos cinco cambios en el equipo, lo que demuestra que está el plantel entero y no solamente once jugadores».

Se dio en Montjuic el tipo de partido esperado. «Controlar el balón contra el Barcelona es muy difícil. Cucho en el segundo tiempo tuvo un resbalón cuando se quedaba solo. Nos faltó un par de contras en la segunda parte porque ellos arriesgan mucho y les va bien. Me alegro mucho de la concentración defensiva. No es nuestro estilo pero era la manera de sacar puntos. Lo peleamos. Ellos sellaron un punto con muy poco en Sevilla. Ha sido un justo empate en el día de hoy», valoró.

De Antony, muy incisivo por su banda, dijo que «es joven y tiene capacidad de progreso. Le ha hecho muy bien en la confianza estar aquí, pero puede seguir mejorando porque tiene un potencial enorme. Lo acoplamos al juego y tiene que seguir rindiendo a la altura que puede dar». El trabajo del brasileño y de todo el equipo en defensa no admitía tacha. Fue impecable, como destacaba Pellegrini: «Tapamos bien las bandas y planteamos un partido para tener contras peligrosas. Me gustó la concentración y aplicación defensiva ante un equipo tan ofensivo como el Barcelona. Cerramos bien a Lamine y Koundé».