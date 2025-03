Pellegrini: «El equipo se mató los 90 minutos»

Manuel Pellegrini, en su valoración del partido con el HJK, se quedó con lo mejor de la noche: tres puntos, clasificación y portería a cero. Objetivo cumplido. Para el Ingeniero, la actitud del equipo fue la correcta aunque se le puede reprochar, eso sí, falta de fútbol. «Muy contento. Ganamos 1-0 sin que nos hicieran goles. Mantuvimos la valla en blanco tras dos partidos. El equipo se mató los 90 minutos para marcar diferencias y tuvimos ocasiones pero no las concretamos. Por intensidad y ganas no fue; faltó mucho de pausa, calidad y precisión. Por las características de los jugadores nos faltó pausa y fútbol. Queríamos llegar rápido, directo. Hubiera sido importante hacer el segundo para conseguir esa tranquilidad y esa pausa, pero se mantuvo la tensión del primer al último minuto. Logramos la clasificación», analizaba el técnico verdiblanco.

Se le preguntaba en Movistar por la nota que le ponía al rendimiento del equipo en este tramo en la Conference, saldado con tres victorias, un empate y dos derrotas. Diez puntos en total. «Más que aprobado -señalaba el Ingeniero-. No puedo desligar la Conference de LaLiga y la Copa. Hemos tenido ocho o nueve lesionados, muchos jugadores del filial y estamos en tres competiciones. Seguimos en las dos cortas y en LaLiga estamos a tres puntos de Europa. El semestre me deja ampliamente conforme», valoraba Pellegrini.

Con la recuperación de los lesionados y la inclusión de alguno de los no inscritos en esta fase, como Isco, debe mejorar el Betis. «Las características de los jugadores son muy importantes. Me hubiera gustado tener más fútbol, pero no teníamos ese jugador con precisión y visión de juego en el campo. Jugamos para adelante y con intensidad. En ese sentido lo hicimos bien, pero con el balón faltó precisión para hacer daño. Fue un equipo muy directo con mucha actitud y poca precisión», seguía analizando el Ingeniero, satisfecho con la predisposición de sus futbolistas en el terreno de juego: «Lo que menos ha faltado es ambición. Faltó fútbol. Buscamos ganar desde el primer minuto. Quisimos hacerlo pero no concretamos las ocasiones. Ahora hay que jugar dieciseisavos y competir contra el que nos toque», resumió.

Chimy Ávila, con su entrega habitual, fue uno de los más destacados del conjunto verdiblanco. «Chimy fue la imagen del equipo. Un equipo acelerado que quería llegar por todos lados corriendo, metiendo centros y acelerando, todo eso que nos da Chimy. También son las características de Assane, Abde, Jesús… Chimy nos dio espíritu, que es muy importante. Al equipo se le puede criticar por falta de fútbol, pero no por falta de intensidad, presión o ganas. En eso cumplimos sobradamente y Chimy fue el baluarte», concluía Pellegrini.

