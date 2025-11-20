Pau López, la única baja confirmada para el Betis - Girona; Pellegrini tendrá que hacer descartes

Pau López es en estos momentos la única baja confirmada para el Betis - Girona de este domingo en el estadio de la Cartuja. Los verdiblancos vuelven a la actividad liguera con sólo una ausencia dado que el guardameta tiene una lesión que le ... obligará a estar al menos hasta diciembre lejos de los terrenos de juego. De esta forma, tanto Isco como Junior están ya recuperados para el duelo de este fin de semana y se espera que el retorno de los internacionales que faltan y que se incorporan hoy con el grupo (Abde, Amrabat, Pablo García, Bakambu y Ricardo) sea normal, con lo que podrán actuar en este encuentro.

Con Pau pendiente de su evolución y trabajando en el gimnasio de la ciudad deportiva Luis del Sol para restablecerse lo antes posible, Pellegrini convive con la feliz noticia de tener a disposición a 25 de los 26 futbolistas que con los que cuenta en su plantel, con lo que tendrá que volver a hacer descartes como ya le sucedió hace pocas jornadas. Puede que opte por algunos de los jugadores que vuelvan con alguna molestia de sus selecciones, como Ricardo, que después de perderse los dos últimos encuentros oficiales con el Betis ha sido empleado en los dos duelos que han clasificado a Suiza para el Mundial, el último durante los 90 minutos. Con Junior ya de vuelta tiene sentido que pueda haber rotación en este puesto. Además está disponible la alternativa de Valentín Gómez, que ha rendido muy bien en ese puesto en los encuentros en los que le ha tocado participar. Lo que puede pasar con Ricardo ya lo hizo Pellegrini con Bakambu para el Villareal - Betis, cuando el congoleño llegó tras jugar con su selección y sólo tuvo un entrenamiento, con lo que dado que tenía que hacer descartes lo dejó fuera para que descansara.

Mientras, Abde está en buenas condiciones según reconocen tanto desde su entorno como desde los servicios médicos verdiblancos aunque se está pendiente de poder revisarlo cuando se reincorpore esta mañana a los trabajos grupales. Fue reservado en el último encuentro amistoso de Marruecos ante Uganda. Amrabat jugó sin problemas, al igual que Bakambu con la República Democrática del Congo y Pablo García con la sub 21. Fornals ya trabajó ayer con el grupo tras disputar el último cuarto de hora con España frente a Turquía en la Cartuja y Lo Celso ya estaba con los demás después de jugar en Angola con Argentina.

Así, Pellegrini tendrá que hacer al menos dos descartes para el duelo del domingo, algo que decidirá este sábado tras ver los últimos entrenamientos y con la lógica consulta previa a los servicios médicos. Esta fase de bonanza en la enfermería ayuda a los heliopolitanos a poder afrontar el calendario tan exigente que tienen por delante, con encuentros ante Girona (LaLiga), Utrecht (Europa League), Sevilla (LaLiga), Torrent (Copa del Rey), Barcelona (LaLiga), Dínamo de Zagreb (Europa League), Rayo Vallecano (LaLiga), dieciseisavos de final de la Copa con rival por definir y Getafe (LaLiga) antes de final de año.

El retorno de Isco será la noticia más importante de este partido y es algo que se maneja ya en la ciudad deportiva bética teniendo en cuenta que el capitán ha desarrollado ya dos semanas completas trabajando con el grupo con total normalidad. Se espera que pueda estar en la relación de citados y que Pellegrini le dé unos minutos al final del choque para ir recuperando sensaciones después de un periodo tan largo de baja, dado que no compite desde mayo y no juega partidos desde que se lesionó en agosto en Málaga.