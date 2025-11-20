Suscríbete a
Pau López, la única baja confirmada para el Betis - Girona; Pellegrini tendrá que hacer descartes

El meta evoluciona pero no podrá actuar ante su exequipo y se le espera en diciembre; Isco entrará en la lista y los internacionales que faltan se reincorporan hoy

La fecha del contrato, el último fleco para la renovación de Isco

Pellegrini se dirige al grupo del Betis durante un entrenamiento
Pellegrini se dirige al grupo del Betis durante un entrenamiento
Mateo González

Pau López es en estos momentos la única baja confirmada para el Betis - Girona de este domingo en el estadio de la Cartuja. Los verdiblancos vuelven a la actividad liguera con sólo una ausencia dado que el guardameta tiene una lesión que le ... obligará a estar al menos hasta diciembre lejos de los terrenos de juego. De esta forma, tanto Isco como Junior están ya recuperados para el duelo de este fin de semana y se espera que el retorno de los internacionales que faltan y que se incorporan hoy con el grupo (Abde, Amrabat, Pablo García, Bakambu y Ricardo) sea normal, con lo que podrán actuar en este encuentro.

