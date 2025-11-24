Suscríbete a
Pau López ya trabaja sobre el césped en su recuperación

El portero catalán se lesionó a principios de noviembre en el calentamiento previo del Real Betis - Mallorca de LaLiga

Antony, sobre el derbi: «Sé la importancia que tiene y quiero jugarlo»

Pau López, entrenando en la ciudad deportiva Luis del Sol
Fede Tozzo

El Real Betis ha vuelto este lunes al trabajo tras el empate cosechado en el segundo duelo de la jornada dominical ante el Girona en el estadio de La Cartuja (1-1). La nota positiva del entrenamiento ha sido la vuelta de ... Pau López. El guardameta gerundense ya trabaja sobre el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol, aunque de momento lo hace en solitario.

