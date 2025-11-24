Pau López ya trabaja sobre el césped en su recuperación

El Real Betis ha vuelto este lunes al trabajo tras el empate cosechado en el segundo duelo de la jornada dominical ante el Girona en el estadio de La Cartuja (1-1). La nota positiva del entrenamiento ha sido la vuelta de ... Pau López. El guardameta gerundense ya trabaja sobre el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol, aunque de momento lo hace en solitario.

El conjunto verdiblanco ha querido constatar su regreso con una publicación en sus redes sociales. Más allá de la foto donde se ve a Pau López realizando ejercicios en el campo de entrenamiento heliopilotano, también lo han acompañado de un mensaje de ánimo hacia su futbolista. «De regreso al césped para seguir con la recuperación. ¡Vamos, Pau!», reza dicho contenido.

De regreso al césped para seguir con la recuperación.



¡Vamos, Pau! 🧤💪 pic.twitter.com/u3b7FcPf4A — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 24, 2025

El '25' bético se lesionó el pasado 2 de noviembre en el calentamiento previo al enfrentamiento de la jornada 11 de LaLiga que disputaron los suyos contra el RCD Mallorca. Dos días más tarde, el club de las trece barras confirmó mediante un comunicado oficial en su página web que Pau López sufría «una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha». Las estimaciones iniciales establecieron que el plazo de recuperación podría rondar un mes.

Todavía se espera que Manuel Pellegrini no pueda contar con el portero catalán este jueves para disputar la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League contra el Utrecht (21.00 horas) ni para el derbi liguero ante el Sevilla del próximo domingo (16.15 horas). A partir de ahí, hay esperanza en verle de nuevo en las siguientes convocatorias para el exigente calendario de diciembre que tiene por delante el cuadro bético.